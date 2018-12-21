Сульшер: "Все игроки начнут с чистого листа"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что каждый из его игроков "начнет с чистого лица" и получит возможность проявить себя.

В этом сезоне раздевалка "красных дьяволов" раскололась на два лагеря. Некоторые игроки, включая Неманью Матича и Ромелу Лукаку, до последнего сохраняли веру в Жозе Моуриньо, а тот в свою очередь ограждал таких футболистов от критики и стабильно ставил в состав.



Но гораздо больше игроков находились не в ладах с Моуриньо, и в отношении таких Жозе открыто демонстрировал свое негодование, зачастую оставляя за бортом команды по не вполне ясным причинам. Достаточно привести в пример затяжной конфликт португальца с Полем Погба.



Но теперь Моуриньо уволен, и Сульшер обещает, что каждый из игроков начнет с нулевой отметки. Норвежец обещает активно использовать ротацию.



"Будучи тренером, я обязан использовать ротацию, чтобы посмотреть всех игроков и чтобы каждый из состава знал, что у него будет шанс. Что бы ни было прежде, теперь это осталось позади, и каждый начинает с чистого листа".



"Я все равно должен буду с чего-то начать. Сперва я буду ориентироваться на то, что видел в последних матчах. Однако никто не будет играть только за свои предыдущие заслуги. Все игроки получат свой шанс".



"Количество матчей, что ждет нас впереди, не является проблемой, потому что у нас удивительный подбор игроков, и все они большие мастера. Все они получат свой шанс доказать, что достойны быть игроками "Манчестер Юнайтед", — сообщил Сульшер MUTV.