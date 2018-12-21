Лукаку пропустит два первых матча Сульшера
Нападающий Ромелу Лукаку, вероятно, пропустит два ближайших матча "Манчестер Юнайтед" по семейным обстоятельствам.
Как стало известно Daily Mail, на этой неделе Лукаку не тренировался на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне. С разрешения руководства Ромелу отлучился из-за утраты в семье.
25-летний бельгиец, забивший шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, едва ли вернется раньше Boxing Day. Это означает, что Лукаку пропустит два первых матча Оле Гуннара Сульшера у руля "Юнайтед" — против "Кардиффа" и "Хаддерсфилда".
Скорее всего, Ромелу вернется только к домашнему поединку против "Борнмута" 30 декабря. В отсутствие Ромелу Сульшеру придется задействовать на острие атак Антони Мартиаля или Маркуса Рэшфорда.
21.12.2018 07:00
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давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет
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какой же фартовый Сульшер
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