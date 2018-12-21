Лукаку пропустит два первых матча Сульшера

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку, вероятно, пропустит два ближайших матча "Манчестер Юнайтед" по семейным обстоятельствам.

Как стало известно Daily Mail, на этой неделе Лукаку не тренировался на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне. С разрешения руководства Ромелу отлучился из-за утраты в семье.

25-летний бельгиец, забивший шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, едва ли вернется раньше Boxing Day. Это означает, что Лукаку пропустит два первых матча Оле Гуннара Сульшера у руля "Юнайтед" — против "Кардиффа" и "Хаддерсфилда".

Скорее всего, Ромелу вернется только к домашнему поединку против "Борнмута" 30 декабря. В отсутствие Ромелу Сульшеру придется задействовать на острие атак Антони Мартиаля или Маркуса Рэшфорда.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2018 07:00

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  1. dallaslp 21.12.2018 07:54 # dallaslp
    давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет

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  2. naby-keita 21.12.2018 07:13 # naby-keita
    какой же фартовый Сульшер

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