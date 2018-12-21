Фред будет сражаться за место в составе "Юнайтед"

Полузащитник Фред планирует остаться в "Манчестер Юнайтед" и сражаться за свое место в команде после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Напомним, Фред стал единственным по-настоящему крупным приобретением "красных дьяволов" прошлым летом, но после своего перехода из "Шахтера" за 52 миллиона фунтов бразилец сыграл лишь восемь матчей в Премьер-Лиге.



Как утверждает The Telegraph, во время переговоров с "Шахтером" Моуриньо отправил сообщение Фреду, что тот будет его основным игроком, действуя в связке с Неманьем Матичем и Полем Погба. Однако Жозе только четырежды задействовал это трио с первых минут в текущем сезоне.



В начале декабря Моуриньо и вовсе шокировал Фреда, заявив, что тот не будет играть, пока команда не прибавит в обороне. Уже спустя несколько дней 25-летний полузащитник встретился со своим агентом Жилберто Силвой, а в прессе появились слухи, что бразилец может покинуть "Олд Траффорд" в январе.



Однако в действительности Фред не помышляет о смене клуба, особенно после увольнения Моуриньо. Игрок сборной Бразилии намерен произвести впечатление на временно исполняющего обязанности главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



"Он испытывал тревогу из-за отсутствия игрового времени, но я сказал ему, что он должен продолжать упорно работать и быть терпеливым, потому что сейчас деликатный момент для клуба".



"Многое произошло за последние шесть месяцев. Новый стиль жизни, другая лига и давление из-за грандиозности "Юнайтед" как клуба. Возможно, он слегка поддался этому давлению, но это лишь может стать уроком для него".



"Нет шансов, что он покинет "Юнайтед". У него есть пятилетний контракт. Нельзя уходить только потому, что первые шесть месяцев или первый год получились недостаточно хорошими. Конечно, отсутствие игровой практики не может не беспокоить, потому что ты хочешь демонстрировать свой класс. Со стороны может показаться, что у него закрались какие-то сомнения, но на самом деле он хорошо трудится каждый день", — сообщил Жилберту Силва изданию.