"Арсенал" открыт к предложениям насчет Озила

Месут Озил "Арсенал" готов выслушать предложения насчет своего полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно.

В последнее время Озил почти не играет за "канониров" — то из-за проблем со спиной, то по тактическим соображениям главного тренера Унаи Эмери.

Именно тактическим решением Эмери объяснил отсутствие своего самого высокооплачиваемого игрока на матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в среду вечером. После поражения 0:2 и вылета из турнира Эмери также отказался предоставить какие-либо гарантии относительно будущего Месута.

Зато изданию The Independent удалось узнать от своих источников, что Эмери открыт к расставанию с Озилом в январе. В данный момент между тренером и игроком существуют серьезные разногласия касательно тактики.

По информации издания, Эмери требует от 30-летнего немца больше прессинговать и больше бегать, тогда как сам Озил видит себя плеймейкером, который не должен быть отягощен черновой работой.

"К настоящему моменту каждый игрок проникся идеями тренера, за исключением Месута", — утверждает источник с тренировочной базы "Арсенала".

Зарплата Озила в 300 тысяч фунтов в неделю является лишь отягчающим фактором. Сейчас Месут видится обузой для Эмери, и тот не против от этой обузы поскорее избавиться.

Естественно, немногие клубы могут позволить себе услуги Озила, поэтому "канониры" открыты к варианту, при котором Месут уйдет в аренду. "Арсенал" даже готов частично субсидировать зарплату полузащитника на стороне.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 21.12.2018 01:15 # wolfsmensch
    если бы не финансовые запросы, то смело можно было бы продавать в Гримсби или Флитвуд

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  2. chebrec 21.12.2018 01:03 # chebrec
    Так он же легенда гг
    Зачем его гонят

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  3. brown-ale 21.12.2018 00:35 # brown-ale
    Ишь какая неженка, не хочет отрабатывать в обороне. Гнать его в Бешикташ!

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  4. ccchelsea 21.12.2018 00:08 # ccchelsea
    Норм предложили днарю 300к в неделю. Теперь хуй от него избавятся.

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