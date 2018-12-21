"Арсенал" открыт к предложениям насчет Озила

"Арсенал" готов выслушать предложения насчет своего полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно.

В последнее время Озил почти не играет за "канониров" — то из-за проблем со спиной, то по тактическим соображениям главного тренера Унаи Эмери.



Именно тактическим решением Эмери объяснил отсутствие своего самого высокооплачиваемого игрока на матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в среду вечером. После поражения 0:2 и вылета из турнира Эмери также отказался предоставить какие-либо гарантии относительно будущего Месута.



Зато изданию The Independent удалось узнать от своих источников, что Эмери открыт к расставанию с Озилом в январе. В данный момент между тренером и игроком существуют серьезные разногласия касательно тактики.



По информации издания, Эмери требует от 30-летнего немца больше прессинговать и больше бегать, тогда как сам Озил видит себя плеймейкером, который не должен быть отягощен черновой работой.



"К настоящему моменту каждый игрок проникся идеями тренера, за исключением Месута", — утверждает источник с тренировочной базы "Арсенала".



Зарплата Озила в 300 тысяч фунтов в неделю является лишь отягчающим фактором. Сейчас Месут видится обузой для Эмери, и тот не против от этой обузы поскорее избавиться.



Естественно, немногие клубы могут позволить себе услуги Озила, поэтому "канониры" открыты к варианту, при котором Месут уйдет в аренду. "Арсенал" даже готов частично субсидировать зарплату полузащитника на стороне.