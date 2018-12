Сульшер обещает изменить игру "Юнайтед"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер в своем первом интервью после назначения пообещал, что при нем команда будет играть иначе, нежели при Жозе Моуриньо.

В четверг Сульшер провел свою первую тренировке на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне, получив назначение до конца сезона днем ранее.



За плечами у Сульшера 11 лет выступлений за "Юнайтед" и еще три с половиной года работы в структуре клуба в качестве тренера. Зная "дьяволов" изнутри, 45-летний норвежец обещает вернуться к истокам, избавившись от негатива своего предшественника.



"Я чувствую, словно вернулся домой. Должен сказать, это были несколько безумных дней, но просто замечательно снова всех увидеть".



"Я приехал сюда на шесть месяцев, и я собираюсь получить от них удовольствие. Я знаю, что клуб находится в поиске следующего главного тренера, поэтому я постараюсь быть собой в отведенное мне время, работая бок о бок с Миком (Феланом), Кираном (Маккенной), Майклом (Кэрриком) и остальным персоналом. Мы просто постараемся сделать так, чтобы игроки снова наслаждались игрой в футбол, и мне уже не терпится снова увидеть болельщиков".



"У нас замечательная структура, замечательные аналитики. Когда я приехал этим утром, они смотрели "Кардифф". Я тоже следил за Премьер-Лигой, я видел все команды, поэтому я еще поделюсь с ними своим мнением".



"Нам не нужно ориентироваться на соперников. Мы должны быть собой, мы должны быть "Манчестер Юнайтед". Игроки должны знать, на что они способны. Мы хотим видеть, чтобы они выражали себя. Мой главный фокус будет на нас самих и на том, как мы хотим играть. После этого мы будем немного знакомить их с тем, как играет соперник".



"В нашем деле важен результат, и мы хотим выигрывать матчи. Мы с моим штабом хотим видеть, чтобы команда играла в тот футбол, в который она способна играть".



"Когда ты тренируешь, время летит быстро. Кажется, я провел уже 300-400 матчей в качестве тренера. Я работал с резервом, поэтому я тренирую уже 10 лет или около того. Конечно, с опытом ты становишься увереннее, и ты учишься благодаря ошибкам".



"Я выигрывал лигу, выигрывал кубки, я вылетал. Я чувствую, что познал эту профессию. Здесь важно наладить личный контакт, управлять игроками, управлять штабом, разговаривать с людьми и помогать каждому делать свое дело как можно лучше. У меня был лучший учитель в лице сэра Алекса Фергюсона. Он был лучшим в работе с людьми, поэтому многие свои навыки я почерпнул у него".



"Он оказал на меня наибольшее влияние, но я самостоятельная личность. Я просто собираюсь быть собой. Мне нравятся люди, мне нравится разговаривать с людьми и вдохновлять людей. Я хочу, чтобы они выражали себя — все они, включая поваров, массажистов, физиотерапевтов, игроков, тренеров. Я просто хочу видеть, чтобы они выражали себя, это делает меня счастливым. Когда твоя команда играет хорошо, ты знаешь, что игрокам удается выражать себя", — сообщил Сульшер MUTV.





