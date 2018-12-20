Лэмпард не исключает возвращение Моуриньо в Премьер-Лигу

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард не исключает, что уволенный на днях из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо еще вернется в Премьер-Лигу.

В минувший вторник "красные дьяволы" попрощались с Моуриньо после сотрудничества длиною в два с половиной года, в течение которых Жозе выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы.



Несмотря на весь свой громадный опыт и обилие трофеев, Моуриньо все еще довольно молод по меркам тренера — 55 лет. Прекрасно знакомый с Жозе по совместной работе в "Челси" Лэмпард не исключает, что португалец еще возьмется за другой клуб из Премьер-Лиги.



"Это возможно. Ведь мы говорим о Жозе Моуриньо. Всякое может произойти. На него совершенно точно будет спрос, потому что он отличный тренер и добился столь многого в футболе".



"Все зависит от него — он может и отдохнуть. Может быть, он заслуживает небольшого отдыха, потому что он находился под громадным давлением. Не думаю, что ему было сильно приятно под таким внешним давлением".



"Однако он целеустремленный человек, и он вернется в футбол — будет это в Премьер-Лиге или где-то в мире. И это снова будет команда топ-уровня, потому что он тренер топ-уровня", — цитирует Лэмпарда Goal.