Лэмпард не исключает возвращение Моуриньо в Премьер-Лигу
Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард не исключает, что уволенный на днях из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо еще вернется в Премьер-Лигу.
В минувший вторник "красные дьяволы" попрощались с Моуриньо после сотрудничества длиною в два с половиной года, в течение которых Жозе выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы.
Несмотря на весь свой громадный опыт и обилие трофеев, Моуриньо все еще довольно молод по меркам тренера — 55 лет. Прекрасно знакомый с Жозе по совместной работе в "Челси" Лэмпард не исключает, что португалец еще возьмется за другой клуб из Премьер-Лиги.
"Это возможно. Ведь мы говорим о Жозе Моуриньо. Всякое может произойти. На него совершенно точно будет спрос, потому что он отличный тренер и добился столь многого в футболе".
"Все зависит от него — он может и отдохнуть. Может быть, он заслуживает небольшого отдыха, потому что он находился под громадным давлением. Не думаю, что ему было сильно приятно под таким внешним давлением".
"Однако он целеустремленный человек, и он вернется в футбол — будет это в Премьер-Лиге или где-то в мире. И это снова будет команда топ-уровня, потому что он тренер топ-уровня", — цитирует Лэмпарда Goal.
20.12.2018 22:00
Просмотров: 669
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так некуда уже идти. В Сити, Челси и Ливерпуль сейчас строят/построили команды играющие в диаметрально-противоположный футбол, нежели играет Моуриньо. Тем более нынешние тренеры этих клубов будут там ещё очень долго, а когда уйдут, то на замену им придут тренеры такого же типажа, а не Маур. Арсенал и Тоттенхэм тупо не потянут его запросы по зп и трансферам. Остаётся только Вулверхэмптон, которым владеет Мендеш и в котором целая пачка португальцев.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий