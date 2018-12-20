Де Хеа склоняется к тому, чтобы остаться в "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа склоняется к подписанию нового контракта с "Манчестер Юнайтед" вместо перехода в "Ювентус" или ПСЖ.

В конце прошлого месяца "красные дьяволы" воспользовались своей опцией и на 12 месяцев продлили действующий контракт Де Хеа — до июня 2020. Клуб был вынужден поступить таким образом, не сумев за несколько месяцев переговоров склонить Давида к новой сделке.



Ранее ходили слухи, что 28-летний испанец не спешит связывать свое будущее с "Юнайтед", поскольку опасается, что не сможет в обозримом будущем бороться с "дьяволами" за самые большие награды — титул Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Согласно слухам, Де Хеа всерьез задумывался о переходе в "Ювентус" или ПСЖ, однако сейчас ESPN стало известно от своих источников, что эти варианты уже не выглядят столь привлекательно для Давида.



Если в "Юнайтед" Де Хеа готовы платить по новому контракту около 350 тысяч фунтов в неделю, то в "Ювентусе" Давиду совершенно точно не смогли бы предложить таких денег. Что касается ПСЖ, то парижане делают ставку на Альфонса Ареолю как на преемника Джанлуиджи Буффона, а потому их интерес к первому номеру "дьяволов" весьма сдержан.



Учитывая все это, теперь Де Хеа склоняется к тому, чтобы заключить новый контракт с "Юнайтед". Увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера не оказало существенного влияния на эту ситуацию.