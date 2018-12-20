Джеймс Маккарти готов впервые сыграть за 11 месяцев

Полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти близок к тому, чтобы сыграть свой первый матч за 11 последних месяцев.

Напомним, Маккарти находится вне игры с января, когда в матче против "Вест Бромвича" он сломал малую и большую берцовые кости своей правой ноги, после чего перенес операцию.



Тот матч, к слову, стал для Джеймса всего лишь четвертым в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Перед этим полузащитник дважды подолгу отсутствовал с травмами колена и задней поверхности бедра.



Однако сейчас 28-летний ирландец полностью здоров и уже несколько недель тренируется с полной нагрузкой. Впереди у "ирисок" 10-дневный период, за который они сыграют четыре матча, и Маккарти готов помочь своей команде.



"Джеймс прибавляет. Хорошо, что теперь все наши полузащитники в строю. Мы нуждаемся во всех них. Это важно в столь насыщенный месяц", — сообщил главный тренер "Эвертона" Марку Силва evertontv.