Бербатов: "Сульшер должен будет остаться в МЮ, если финиширует в топ-4"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что Оле Гуннар Сульшер должен получить работу главного тренера "красных дьяволов" на постоянной основе, если сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

На следующий день после увольнения Жозе Моуриньо боссы "Юнайтед" поручили первую команду Сульшеру. Однако Оле Гуннар рассматривается как временная фигура и по окончании сезона должен будет вернуться в "Мольде".



Тем не менее, Бербатов считает, что Сульшер может продлить свое пребывание на "Олд Траффорд", где Оле Гуннар провел 11 сезонов в качестве игрока. Димитар убежден, что норвежец может стать тем, кем в свое время стал Хосеп Гвардиола для "Барселоны" или Зинедин Зидан для "Реала".



"Сульшеру будет сложно финишировать с "Юнайтед" в топ-4 — практически невозможно. Но если он добьется этого, то определено должен будет остаться за пределы этого сезона".



"Если он обойдет "Челси", это станет феноменальным достижением и покажет руководству, что он тот парень, который способен преобразить команду и раскрывать таланты на "Олд Траффорд".



"Есть несколько таких "избранных", которые начинали в больших клубах. Пеп Гвардиола в "Барселоне" и Зинедин Зидан в "Реале" исполняли менее значимые роли перед тем, как получили возможность привести свои клубы к огромным успехам. Оле заслужил эту возможность своей хорошей работой в Норвегии и тренерской деятельностью в "Юнайтед" прежде".



"Даже если он не пробьется с "Юнайтед" в Лигу Чемпионов, он все равно может быть успешен. Это зависит от того, что они будут показывать на поле и вне его. Хорошо, что рядом с ним есть Майк Фелан и Майкл Кэррик, которые обеспечат преемственность для игроков", — цитирует Бербатова Daily Mail.