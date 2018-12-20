Бербатов: "Сульшер должен будет остаться в МЮ, если финиширует в топ-4"

Оле Гуннар Сульшер Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что Оле Гуннар Сульшер должен получить работу главного тренера "красных дьяволов" на постоянной основе, если сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

На следующий день после увольнения Жозе Моуриньо боссы "Юнайтед" поручили первую команду Сульшеру. Однако Оле Гуннар рассматривается как временная фигура и по окончании сезона должен будет вернуться в "Мольде".

Тем не менее, Бербатов считает, что Сульшер может продлить свое пребывание на "Олд Траффорд", где Оле Гуннар провел 11 сезонов в качестве игрока. Димитар убежден, что норвежец может стать тем, кем в свое время стал Хосеп Гвардиола для "Барселоны" или Зинедин Зидан для "Реала".

"Сульшеру будет сложно финишировать с "Юнайтед" в топ-4 — практически невозможно. Но если он добьется этого, то определено должен будет остаться за пределы этого сезона".

"Если он обойдет "Челси", это станет феноменальным достижением и покажет руководству, что он тот парень, который способен преобразить команду и раскрывать таланты на "Олд Траффорд".

"Есть несколько таких "избранных", которые начинали в больших клубах. Пеп Гвардиола в "Барселоне" и Зинедин Зидан в "Реале" исполняли менее значимые роли перед тем, как получили возможность привести свои клубы к огромным успехам. Оле заслужил эту возможность своей хорошей работой в Норвегии и тренерской деятельностью в "Юнайтед" прежде".

"Даже если он не пробьется с "Юнайтед" в Лигу Чемпионов, он все равно может быть успешен. Это зависит от того, что они будут показывать на поле и вне его. Хорошо, что рядом с ним есть Майк Фелан и Майкл Кэррик, которые обеспечат преемственность для игроков", — цитирует Бербатова Daily Mail.


Метки Бербатов, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 21:05

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  1. feldkurat 20.12.2018 21:23 # feldkurat
    Возьмёт ЛЧ и останется

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  2. van-der-slav 20.12.2018 21:19 # van-der-slav
    да пусть остается если действительно вытащит клуб из ямы. но чет слабо верится. хотя буду орать если всякие санчесы и погбы сразу по двушке будут клепать показывая что они просто крысили на моура

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