Новый стадион "Эвертона" будет вмещать 52 тысячи зрителей

"Эвертон" раскрыл некоторые детали проекта по строительству своего нового стадиона взамен 32-тысячного "Гудисон Парк".

Как известно, "ириски" много лет вынашивали идею по переезду на более вместительную площадку, однако дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как ключевым акционером мерсисайдского клуба стал Фархад Мошири.



Еще в прошлом году, изучив ряд предложенных городскими властями территорий, "Эвертон" принял решение, что новая аренда будет построена в портовом районе Брэмли Мур Док.



А сегодня "ириски" рассказали своим болельщикам, как продвигается процесс. В опубликованном заявлении говорится, что новый стадион "Эвертона" будет поначалу вмещать 52 тысячи зрителей, но в проект изначально будет заложена возможность расширения до 62 тыс. мест.



Кроме того, на двух трибунах своего нового стадиона, строительство которого оценивается в 500 миллионов фунтов, "Эвертон" оставит возможность переоборудования сидячих мест в стоячие, если соответствующие ограничения будут сняты в английском футболе.



Также клуб сообщает, что продолжает серию публичных слушаний, а в следующем году обратится за разрешением на строительство. Ожидается, что новая арена будет построена не раньше сезона 2023/24.