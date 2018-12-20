Новый стадион "Эвертона" будет вмещать 52 тысячи зрителей
"Эвертон" раскрыл некоторые детали проекта по строительству своего нового стадиона взамен 32-тысячного "Гудисон Парк".
Как известно, "ириски" много лет вынашивали идею по переезду на более вместительную площадку, однако дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как ключевым акционером мерсисайдского клуба стал Фархад Мошири.
Еще в прошлом году, изучив ряд предложенных городскими властями территорий, "Эвертон" принял решение, что новая аренда будет построена в портовом районе Брэмли Мур Док.
А сегодня "ириски" рассказали своим болельщикам, как продвигается процесс. В опубликованном заявлении говорится, что новый стадион "Эвертона" будет поначалу вмещать 52 тысячи зрителей, но в проект изначально будет заложена возможность расширения до 62 тыс. мест.
Кроме того, на двух трибунах своего нового стадиона, строительство которого оценивается в 500 миллионов фунтов, "Эвертон" оставит возможность переоборудования сидячих мест в стоячие, если соответствующие ограничения будут сняты в английском футболе.
Также клуб сообщает, что продолжает серию публичных слушаний, а в следующем году обратится за разрешением на строительство. Ожидается, что новая арена будет построена не раньше сезона 2023/24.
20.12.2018 20:45
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Письмо письмо залупуль
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норм так для дубля лфк
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не знаю, по мне, так Гудиссон - культовый стадион. жалко будет его лишаться
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"Говно ты не был, но и высот не знал. Как "Эвертон""
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Everton Hotspur
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Нормально чо
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