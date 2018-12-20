Новый стадион "Эвертона" будет вмещать 52 тысячи зрителей

Гудисон Парк "Эвертон" раскрыл некоторые детали проекта по строительству своего нового стадиона взамен 32-тысячного "Гудисон Парк".

Как известно, "ириски" много лет вынашивали идею по переезду на более вместительную площадку, однако дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как ключевым акционером мерсисайдского клуба стал Фархад Мошири.

Еще в прошлом году, изучив ряд предложенных городскими властями территорий, "Эвертон" принял решение, что новая аренда будет построена в портовом районе Брэмли Мур Док.

А сегодня "ириски" рассказали своим болельщикам, как продвигается процесс. В опубликованном заявлении говорится, что новый стадион "Эвертона" будет поначалу вмещать 52 тысячи зрителей, но в проект изначально будет заложена возможность расширения до 62 тыс. мест.

Кроме того, на двух трибунах своего нового стадиона, строительство которого оценивается в 500 миллионов фунтов, "Эвертон" оставит возможность переоборудования сидячих мест в стоячие, если соответствующие ограничения будут сняты в английском футболе.

Также клуб сообщает, что продолжает серию публичных слушаний, а в следующем году обратится за разрешением на строительство. Ожидается, что новая арена будет построена не раньше сезона 2023/24.


Метки стадионы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 20:45

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  1. meshuggah 20.12.2018 21:15 # meshuggah
    Письмо письмо залупуль

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  2. blackdreamer 20.12.2018 21:11 # blackdreamer
    норм так для дубля лфк

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  3. wolfsmensch 20.12.2018 21:02 # wolfsmensch
    не знаю, по мне, так Гудиссон - культовый стадион. жалко будет его лишаться

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  4. monsieurgood 20.12.2018 21:00 # monsieurgood
    "Говно ты не был, но и высот не знал. Как "Эвертон""

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  5. mrsam 20.12.2018 20:50 # mrsam
    Everton Hotspur

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  6. chebrec 20.12.2018 20:50 # chebrec
    Нормально чо

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