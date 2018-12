"Тоттенхэм" заблокировал вопросы к Почеттино насчет "Юнайтед"

"Тоттенхэм" не позволил своему главному тренеру Маурисио Почеттино ответить на очередную порцию вопросов насчет "Манчестер Юнайтед".

Ведущие английские издания уверены, что Почеттино является целью номер один "красных дьяволов" на роль своего следующего постоянного рулевого. По слухам, "Юнайтед" готов заплатить любые деньги в качестве компенсации за переход Маурисио по окончании сезона.



46-летний аргентинец очень осторожно высказался о своем будущем перед матчем Кубка Лиги против "Арсенала" посреди недели, и на пресс-конференции в пятницу от Почеттино ждали новых откровений.



Однако представитель пресс-службы "Тоттенхэма" под молчаливое согласие Маурисио зарубил на корню попытки журналистов разузнать что-либо новое.



"48 часов назад мы уже все сказали насчет "Манчестер Юнайтед". Я не готов, чтобы эта темы была доминирующей еще на одной пресс-конференции. Мы пригласили вас сюда, чтобы рассказать о предстоящем матче, а вы приходите и спрашиваете нашего менеджера о другой работе. Мне жаль, но давайте двигаться дальше", — сообщил представитель пресс-службы "шпор".



"Ты будешь звездой пресс-конференции", — лишь пошутил Почеттино насчет своего коллеги.





