"Тоттенхэм" заблокировал вопросы к Почеттино насчет "Юнайтед"

Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" не позволил своему главному тренеру Маурисио Почеттино ответить на очередную порцию вопросов насчет "Манчестер Юнайтед".

Ведущие английские издания уверены, что Почеттино является целью номер один "красных дьяволов" на роль своего следующего постоянного рулевого. По слухам, "Юнайтед" готов заплатить любые деньги в качестве компенсации за переход Маурисио по окончании сезона.

46-летний аргентинец очень осторожно высказался о своем будущем перед матчем Кубка Лиги против "Арсенала" посреди недели, и на пресс-конференции в пятницу от Почеттино ждали новых откровений.

Однако представитель пресс-службы "Тоттенхэма" под молчаливое согласие Маурисио зарубил на корню попытки журналистов разузнать что-либо новое.

"48 часов назад мы уже все сказали насчет "Манчестер Юнайтед". Я не готов, чтобы эта темы была доминирующей еще на одной пресс-конференции. Мы пригласили вас сюда, чтобы рассказать о предстоящем матче, а вы приходите и спрашиваете нашего менеджера о другой работе. Мне жаль, но давайте двигаться дальше", — сообщил представитель пресс-службы "шпор".

"Ты будешь звездой пресс-конференции", — лишь пошутил Почеттино насчет своего коллеги.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 20:10

Количество просмотров Просмотров: 1503

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 20.12.2018 21:58 # van-der-slav
    мощная волна слухов конечно. видимо леви уже ищет нового тренера. хотя это же леви. в мае узнаем

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  2. shymkentski 20.12.2018 21:08 # shymkentski
    Збс, до лето Петушку сольются с гонки

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  3. liverfun 20.12.2018 20:56 # liverfun
    годно. но и прессекратарь петушков знатно отшил дурачка, хорошо сработал

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  4. mancunia-planet 20.12.2018 20:45 # mancunia-planet
    ахахааа...

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  5. vav 20.12.2018 20:24 # vav
    Да тут уже давно всё ясно. Почеттино возглавит МЮ этим летом. Пока у шпор владелец Леви клуб никогда не станет топ-клубом и соответственно всем манагеры с амбициями будут покидать данный клуб если их позовёт реальный топ-клуб.

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  6. chebrec 20.12.2018 20:21 # chebrec
    Будет интересно на него в МЮ посмотреть с их финансами

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  7. chebrec 20.12.2018 20:18 # chebrec
    Вето наложили

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