FA оштрафовала "Арсенал" и "Тоттенхэм"

"Арсенал" и "Тоттенхэм" были оштрафованы на 45 и 50 тысяч фунтов, соответственно, за потерю контроля над своими игроками во время дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" 2 декабря.

Тот матч Премьер-Лиги, завершившийся победой "канониров" со счетом 4:2, был отмечен массовой стычкой возле боковой линии.



Празднуя свой гол на 32-й минуте, полузащитник "шпор" Эрик Дайер повздорил с запасными игроками соперника, в результате чего вспыхнул конфликт.



Впоследствии Ассоциация предъявила обоим клубам обвинения, а сегодня вынесла решение о наказании. В заявлении FA говорится, что действия Дайера носили "провокационный характер", но при этом "Арсенал" и "Тоттенхэм" "одинаково виноваты в случившемся".



Тот факт, что штраф "шпор" оказался чуть больше объясняется их худшей дисциплинарной статистикой — за последние пять лет "Тоттенхэм" четырежды нарушал правила подобным образом, тогда как "Арсенал" терял контроль над своими игроками лишь дважды за этот период.