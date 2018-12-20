Насри узнает на следующей неделе, останется ли в "Вест Хэме"

Самир Насри На следующей неделе "Вест Хэм" примет решение, предлагать ли контракт полузащитнику Самиру Насри.

В данный момент Насри завершает отбывать 18-месячную дисквалификацию от ВАДА за запрещенную для футболистов медицинскую процедуру во время каникул в Лос-Анджелесе. Уже с 1 января Самиру будет разрешено снова играть в футбол.

Последние несколько недель 31-летний француз тренируется с "молотобойцами", пытаясь заработать контракт до конца сезона. Шансы Насри остаться возросли после рецидива травмы Джека Уилшира, и скоро Самир узнает вердикт своего бывшего наставника по "Манчестер Сити" Мануэля Пелллегрини.

"Да, мы примем решение, наверное, на следующей неделе. Самир очень хорошо работает с нами, он избавляется от лишнего веса, и он нацелен на то, чтобы получить место в нашем составе, поэтому в ближайшие несколько дней мы решим", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Насри

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. layert 20.12.2018 19:21 # layert
    Как же он стар

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  2. kolyandr 20.12.2018 19:18 # kolyandr
    Если голову вправить, топарем будет

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  3. mancunia-planet 20.12.2018 19:16 # mancunia-planet
    удачи

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