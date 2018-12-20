Насри узнает на следующей неделе, останется ли в "Вест Хэме"

На следующей неделе "Вест Хэм" примет решение, предлагать ли контракт полузащитнику Самиру Насри.

В данный момент Насри завершает отбывать 18-месячную дисквалификацию от ВАДА за запрещенную для футболистов медицинскую процедуру во время каникул в Лос-Анджелесе. Уже с 1 января Самиру будет разрешено снова играть в футбол.



Последние несколько недель 31-летний француз тренируется с "молотобойцами", пытаясь заработать контракт до конца сезона. Шансы Насри остаться возросли после рецидива травмы Джека Уилшира, и скоро Самир узнает вердикт своего бывшего наставника по "Манчестер Сити" Мануэля Пелллегрини.



"Да, мы примем решение, наверное, на следующей неделе. Самир очень хорошо работает с нами, он избавляется от лишнего веса, и он нацелен на то, чтобы получить место в нашем составе, поэтому в ближайшие несколько дней мы решим", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.