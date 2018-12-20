"Кристал Пэлас" уверен в приобретении Мосеса

"Кристал Пэлас" уверен в приобретении нигерийского вингера "Челси" Виктора Мосеса.

На протяжении двух предыдущих сезонов Мосес был основным игроком "синих", действуя на позиции вингбека. Однако после прихода Маурицио Сарри на должность главного тренера вместо Антонио Конте 28-летний нигериец крепко сел в запас.



В этой кампании Премьер-Лиги Виктор отметился лишь двумя поздними появлениями на замену. Ожидается, что Мосес не будет мириться с дефицитом игрового времени и в январе постарается найти себе другой клуб.



По информации Evening Standard, в борьбе за Мосеса лидирует "Пэлас", воспитанником академии которого Виктор и является. На "Селхерст Парк" уверены, что смогут вернуть игрока, которого они были вынуждены продать в "Уиган" за 2.5 миллиона фунтов в 2010 году из-за своих финансовых проблем.



Также среди поклонников таланта Мосеса значатся "Вулверхэмптон" и "Вес Хэм", но сам Виктор склоняется к варианту с "Пэлас".