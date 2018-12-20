"Арсеналу" "стыдно" за своего фаната, бросившего бутылкой в Алли

"Арсенал" установил личность своего фаната, который бросил бутылкой с водой в полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли во время четвертьфинального матча Кубка Лиги накануне вечером. Нарушителем порядка уже занимается полиция.

Напомним, примерно за 20 минут до окончания вчерашнего матча на "Эмирейтс" Алли получил пластиковой бутылкой по голове. В ответ на это Деле жестами показал трибунам "Эмирейтс", с каким счетом выигрывает его команда.



Изучив записи с камер видеонаблюдения, "Арсенал" оперативно установил личность метателя бутылки. В официальном заявлении "канониры" пристыдили своего болельщика.



"Всем нам стыдно от поступка того индивидуума, который бросил бутылкой в Деле Алли. Мы не несем ответственности за действия отдельного человека, но мы приносим свои извинения Деле Алли и каждому в "Тоттенхэме" за этот инцидент".



"Мы в "Арсенале" нетерпимы к любому антисоциальному, дискриминационному или жестокому поведению. Каждый, кто поведет себя подобным образом, получит дисквалификацию от клуба, а его данные будут переданы полиции для дальнейших разбирательств", — гласит заявление "Арсенала".



Меж тем, Sky Sports стало известно, что FA не собирается наказывать ни "Арсенал" за этот инцидент, ни Алли за провокационный жест — санкции ждут только того, кто запустил бутылку с трибун.