Роуз: "Наша победа над "Арсеналом" в Кубке Лиги — это карма"
Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил, что чересчур бурное празднование "Арсеналом" победы в недавнем дерби Северного Лондона в рамках Премьер-Лиги дополнительно мотивировало его команду на встречу с соседями в Кубке Лиги.
Накануне вечером "шпоры" отпраздновали победу 0:2 на "Эмирейтс", выйдя в полуфинал Кубка Лиги. Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино реабилитировались за поражение 4:2 здесь же в начале декабря.
Игроки "Арсенала" бурно праздновали свой успех в том первом северолондонском дерби сезона, выложив кучу восторженных записей в социальных сетях. Даже официальный аккаунт "канониров" в твиттере не упустил возможности подколоть соседей, и это зарядило Роуза и партнеров на реванш.
"Нашей единственной мотивацией была память о всей той чепухе, что игроки "Арсенала" публиковали после матча с нами несколько недель назад. Это мотивировало нас".
"Игроки, которые сыграл только 10 матчей за "Арсеналом", слишком забегали вперед. Мы использовали это в позитивном ключе. Карма, знаете ли... Они полностью заслужили, что получили".
"Мы были мотивированы, чтобы выйти в полуфинал, поэтому мы предельно счастливы, что нам это удалось. Но вишенкой на торте стала возможность заткнуть им рот. Просто напомню: они выиграл матч в начале декабря, а праздновали, как будто выиграли лигу".
"Мы предельно счастливы, что добились правильного результата. В конце сезона станет видно, где находимся мы и где находятся они", — цитирует Роуза Daily Mirror.
20.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
Какая нахрен карма, смешанный состав петухов обыграл смешанный состав Арсенала в кубке. Основными составами петухов общипали и выкинули на обочину... Бред несет))
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Классная логика у людей, если где-то восторжествовала справедливость и мудаки были наказаны, то это карма их настигла. Но ведь есть куча ситуаций где справедливость не восторжествовала, как это назвать? Где эта карма?
Здесь есть более разумное объяснение, скорее всего они хотели отомстить и настроились хорошо настроились на игру, вот и всё. Негроиды больше всех любят веру свою вплетать
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Все по делу сказал, у гейгунеров полыхнет знатно
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А ты сука счастлив будто этот сранный кубок уже выйграл
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"...память о всей той чепухе..."
т.е. праздновать победу в дерби - это чепуха?
Кем себя возомнил этот нигер?
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Этот олень не знает что такое карма. Вот проиграли опять, то можно сказать, что это карма.
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