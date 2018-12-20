Роуз: "Наша победа над "Арсеналом" в Кубке Лиги — это карма"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил, что чересчур бурное празднование "Арсеналом" победы в недавнем дерби Северного Лондона в рамках Премьер-Лиги дополнительно мотивировало его команду на встречу с соседями в Кубке Лиги.

Накануне вечером "шпоры" отпраздновали победу 0:2 на "Эмирейтс", выйдя в полуфинал Кубка Лиги. Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино реабилитировались за поражение 4:2 здесь же в начале декабря.



Игроки "Арсенала" бурно праздновали свой успех в том первом северолондонском дерби сезона, выложив кучу восторженных записей в социальных сетях. Даже официальный аккаунт "канониров" в твиттере не упустил возможности подколоть соседей, и это зарядило Роуза и партнеров на реванш.



"Нашей единственной мотивацией была память о всей той чепухе, что игроки "Арсенала" публиковали после матча с нами несколько недель назад. Это мотивировало нас".



"Игроки, которые сыграл только 10 матчей за "Арсеналом", слишком забегали вперед. Мы использовали это в позитивном ключе. Карма, знаете ли... Они полностью заслужили, что получили".



"Мы были мотивированы, чтобы выйти в полуфинал, поэтому мы предельно счастливы, что нам это удалось. Но вишенкой на торте стала возможность заткнуть им рот. Просто напомню: они выиграл матч в начале декабря, а праздновали, как будто выиграли лигу".



"Мы предельно счастливы, что добились правильного результата. В конце сезона станет видно, где находимся мы и где находятся они", — цитирует Роуза Daily Mirror.