Фабиньо: "Алиссон — несомненно лучший голкипер в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что его партнер по клубу и сборной Бразилии Алиссон является "несомненно лучшим голкипером в Премьер-Лиге".

В 17 матчах этого сезона Премьер-Лиги Алиссон пропустил всего семь мячей, и это помогает "красным" удерживать лидерство в Премьер-Лиге. Кроме того, экс-голкипер "Ромы" сделал большой вклад в достижение "Ливерпулем" стадии плей-офф Лиги Чемпионов.



Однако некоторые недочеты в игре Алиссона все же присутствуют. Ранее в этом сезоне 26-летний бразилец безрассудно пустился в дриблинг в матче против "Лестера", а в минувшее воскресенье против "Манчестер Юнайтед" неловко выпустил мяч из рук прямо на соперника после флангового прострела.



Оба раза "Ливерпуль" был наказан голами, тем не менее, эти ошибки не поколебали мнение Фабиньо об Алиссоне, которого он продолжает считать лучшим в Премьер-Лиге.



"Против "Манчестер Юнайтед" это был обычный игровой эпизод. Направляясь в раздевалку мы разговаривали, но я не заострял на этом внимания. Когда он попытался объясниться, я сказал ему: "Нет, брат, забудь об этом". Такие вещи постоянно случаются".



"Зачем нам с вами обсуждать Алиссона? Несколькими днями ранее он сделал большой вклад в то, что мы вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Он является несомненно лучшим голкипером в английской лиге. Он очень уверен в себе", — сообщил Фабиньо Globo Esporte.