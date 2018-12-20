Фабиньо: "Алиссон — несомненно лучший голкипер в Премьер-Лиге"
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что его партнер по клубу и сборной Бразилии Алиссон является "несомненно лучшим голкипером в Премьер-Лиге".
В 17 матчах этого сезона Премьер-Лиги Алиссон пропустил всего семь мячей, и это помогает "красным" удерживать лидерство в Премьер-Лиге. Кроме того, экс-голкипер "Ромы" сделал большой вклад в достижение "Ливерпулем" стадии плей-офф Лиги Чемпионов.
Однако некоторые недочеты в игре Алиссона все же присутствуют. Ранее в этом сезоне 26-летний бразилец безрассудно пустился в дриблинг в матче против "Лестера", а в минувшее воскресенье против "Манчестер Юнайтед" неловко выпустил мяч из рук прямо на соперника после флангового прострела.
Оба раза "Ливерпуль" был наказан голами, тем не менее, эти ошибки не поколебали мнение Фабиньо об Алиссоне, которого он продолжает считать лучшим в Премьер-Лиге.
"Против "Манчестер Юнайтед" это был обычный игровой эпизод. Направляясь в раздевалку мы разговаривали, но я не заострял на этом внимания. Когда он попытался объясниться, я сказал ему: "Нет, брат, забудь об этом". Такие вещи постоянно случаются".
"Зачем нам с вами обсуждать Алиссона? Несколькими днями ранее он сделал большой вклад в то, что мы вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Он является несомненно лучшим голкипером в английской лиге. Он очень уверен в себе", — сообщил Фабиньо Globo Esporte.
20.12.2018 15:00
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Последние комментарии:
хуесосы всех мастей - розовые, синие и гАлубые - в конце сезона увидим кто меньше всего пропустил в АПЛ тот и лучший вратарь..всё просто алени.
на ДАННЫЙ момент это Беккер. можете продолжать рвать свои пуканы и тявкать чухню.
(ответить)
Харт на своём пике, в разы лучше этого клоуна был
(ответить)
Вы можете до усрачки тут спорить, но любой адекватный любитель футбола(подчеркиваю..адекватный), вне зависимости за какую команду он болеет, вам скажет , что лучший это Де Хея и других вариантов тут нет.
(ответить)
норм фабиньо на адекватности собрал. статистика говорит сама за себя, хейтеры могут гореть сколько угодно на первый клуб апл и его первого номера, уверенно держащего лидерство по проценту сейвов и минимуму пропущенных
(ответить)
Не ветка, а перепись хейтеров-неадекватов, вся дроч фапла собралась, от зависти уже аж зубы съели))))
(ответить)
на фоне нулячих Эдерсона и клоуна Салаги смотрится не плохо, но до уровня Лено и Харта ему еще далеко.
(ответить)
Пока его фейлы не влияют на результат, Он - топ, когда будут потери очков, то он - дно. Всё очень просто.
(ответить)
Манки как были неадекватными, такими и остались, их даже терапия Моуриньо и 29!!! мячей в 17 матчах не протрезвили.
Что касается Эдерсона, то просто один вопрос - КТО СУКА СТОИТ В СБОРНОЙ?
(ответить)
эти пернатые не успокоятся никогда.
пора бы уже всем привыкнуть к этим бредовым вбросам.
они просто сознательно засоряют эфир, как Скабеева.
(ответить)
Эдерсон.(с)
Я ору.
Долбаебы этого дыркача ставят выше Де Хеа с Алиссоном.
(ответить)
Да, несомненно лучший, но после Де Хеа, Эдерсона и Пикфорда. А потом да - Алиссон.
Хороший добротный кипер, но до лучшего ему ещё лет 5 стабильно сильной игры, и это при условии, что конкуренты будут кариусить.
(ответить)
Скаузеры продолжают балаболить. Вот будет хохма если снова везде сольют.
(ответить)
Хоспади, сковсеры впервые за 10 лет получили обычного, нормального воротчика, который в состоянии потащить сложные мячи, а гонора будто он взглядом испепеляет все, что в ворота летит.
Вот, что значит сознанием застрять в середняках.
(ответить)
Де Хеа и Эдерсон орут в голос
(ответить)
даже не верится, что когда-то наша оборона была ходячим мемом.
10 сухих матчей, сука! максимум 1 пропущенный мяч, в игре, когда Ливерпуль пропускал
(ответить)
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ!
(ответить)
А Ливерпуль самый титулованный клуб апл
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Конечно лучший, это же не Де Хеа с 29 мячами за 17 матчей.
На секунду, 7 и 29,
29, КАРЛ!
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ЧТо в АПЛ - в мире он сейчас лучший. это бесспорно. Даже еслии ошибается, то в победных матчах с середняками ,вроде лестера и МЮ, это на здоровье! Главное что с топорями, вроде сити и наполи тащит как батюшка! Он вам не кариус или мигнолет!
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Ну блин, а для болельщиков Барселоны лучший игрок это Месси, раньше для болельщиков Реала Роналду был лучшим игроком, нахер объективность.
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