Фабиньо: "Алиссон — несомненно лучший голкипер в Премьер-Лиге"

Фабиньо и Алиссон Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что его партнер по клубу и сборной Бразилии Алиссон является "несомненно лучшим голкипером в Премьер-Лиге".

В 17 матчах этого сезона Премьер-Лиги Алиссон пропустил всего семь мячей, и это помогает "красным" удерживать лидерство в Премьер-Лиге. Кроме того, экс-голкипер "Ромы" сделал большой вклад в достижение "Ливерпулем" стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

Однако некоторые недочеты в игре Алиссона все же присутствуют. Ранее в этом сезоне 26-летний бразилец безрассудно пустился в дриблинг в матче против "Лестера", а в минувшее воскресенье против "Манчестер Юнайтед" неловко выпустил мяч из рук прямо на соперника после флангового прострела.

Оба раза "Ливерпуль" был наказан голами, тем не менее, эти ошибки не поколебали мнение Фабиньо об Алиссоне, которого он продолжает считать лучшим в Премьер-Лиге.

"Против "Манчестер Юнайтед" это был обычный игровой эпизод. Направляясь в раздевалку мы разговаривали, но я не заострял на этом внимания. Когда он попытался объясниться, я сказал ему: "Нет, брат, забудь об этом". Такие вещи постоянно случаются".

"Зачем нам с вами обсуждать Алиссона? Несколькими днями ранее он сделал большой вклад в то, что мы вышли в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Он является несомненно лучшим голкипером в английской лиге. Он очень уверен в себе", — сообщил Фабиньо Globo Esporte.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 15:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. frisby 20.12.2018 16:42 # frisby
    хуесосы всех мастей - розовые, синие и гАлубые - в конце сезона увидим кто меньше всего пропустил в АПЛ тот и лучший вратарь..всё просто алени.
    на ДАННЫЙ момент это Беккер. можете продолжать рвать свои пуканы и тявкать чухню.

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  2. sexophone 20.12.2018 16:37 # sexophone
    Харт на своём пике, в разы лучше этого клоуна был

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  3. diablo182 20.12.2018 16:28 # diablo182
    Вы можете до усрачки тут спорить, но любой адекватный любитель футбола(подчеркиваю..адекватный), вне зависимости за какую команду он болеет, вам скажет , что лучший это Де Хея и других вариантов тут нет.

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  4. liverfun 20.12.2018 16:26 # liverfun
    норм фабиньо на адекватности собрал. статистика говорит сама за себя, хейтеры могут гореть сколько угодно на первый клуб апл и его первого номера, уверенно держащего лидерство по проценту сейвов и минимуму пропущенных

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  5. vyrentz 20.12.2018 16:19 # vyrentz
    Не ветка, а перепись хейтеров-неадекватов, вся дроч фапла собралась, от зависти уже аж зубы съели))))

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  6. alexomck 20.12.2018 16:03 # alexomck
    на фоне нулячих Эдерсона и клоуна Салаги смотрится не плохо, но до уровня Лено и Харта ему еще далеко.

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  7. desower 20.12.2018 16:02 # desower
    Пока его фейлы не влияют на результат, Он - топ, когда будут потери очков, то он - дно. Всё очень просто.

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  8. vyrentz 20.12.2018 16:00 # vyrentz
    Манки как были неадекватными, такими и остались, их даже терапия Моуриньо и 29!!! мячей в 17 матчах не протрезвили.
    Что касается Эдерсона, то просто один вопрос - КТО СУКА СТОИТ В СБОРНОЙ?

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  9. manutd-20champ 20.12.2018 15:56 # manutd-20champ
    эти пернатые не успокоятся никогда.
    пора бы уже всем привыкнуть к этим бредовым вбросам.
    они просто сознательно засоряют эфир, как Скабеева.

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  10. mikkiynwa 20.12.2018 15:47 # mikkiynwa
    Эдерсон.(с)


    Я ору.
    Долбаебы этого дыркача ставят выше Де Хеа с Алиссоном.

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  11. udaff 20.12.2018 15:37 # udaff
    Да, несомненно лучший, но после Де Хеа, Эдерсона и Пикфорда. А потом да - Алиссон.

    Хороший добротный кипер, но до лучшего ему ещё лет 5 стабильно сильной игры, и это при условии, что конкуренты будут кариусить.

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  12. fc-oil 20.12.2018 15:24 # fc-oil
    Скаузеры продолжают балаболить. Вот будет хохма если снова везде сольют.

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  13. ry-l 20.12.2018 15:18 # ry-l
    Хоспади, сковсеры впервые за 10 лет получили обычного, нормального воротчика, который в состоянии потащить сложные мячи, а гонора будто он взглядом испепеляет все, что в ворота летит.

    Вот, что значит сознанием застрять в середняках.

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  14. ganinilyha 20.12.2018 15:16 # ganinilyha
    Де Хеа и Эдерсон орут в голос

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  15. naby-keita 20.12.2018 15:14 # naby-keita
    даже не верится, что когда-то наша оборона была ходячим мемом.

    10 сухих матчей, сука! максимум 1 пропущенный мяч, в игре, когда Ливерпуль пропускал

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  16. vyrentz 20.12.2018 15:12 # vyrentz
    ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ!

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  17. mancunia-planet 20.12.2018 15:11 # mancunia-planet
    А Ливерпуль самый титулованный клуб апл

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  18. vyrentz 20.12.2018 15:11 # vyrentz
    Конечно лучший, это же не Де Хеа с 29 мячами за 17 матчей.
    На секунду, 7 и 29,

    29, КАРЛ!

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  19. lfc-in-my-heart 20.12.2018 15:10 # lfc-in-my-heart
    ЧТо в АПЛ - в мире он сейчас лучший. это бесспорно. Даже еслии ошибается, то в победных матчах с середняками ,вроде лестера и МЮ, это на здоровье! Главное что с топорями, вроде сити и наполи тащит как батюшка! Он вам не кариус или мигнолет!

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  20. ilovemanutd 20.12.2018 15:09 # ilovemanutd
    Ну блин, а для болельщиков Барселоны лучший игрок это Месси, раньше для болельщиков Реала Роналду был лучшим игроком, нахер объективность.

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