"Манчестер Юнайтед" ускорил поиски спортивного директора после расставания со своим главным тренером Жозе Моуриньо.

Мысли о создании должности спортивного директора, который стал бы посредником между главным тренером и высшим руководством, появились у клуба с "Олд Траффорд" еще прошлым летом, после невыразительного трансферного окна.



Перед самым увольнением Моуриньо в минувший вторник пресса сообщала, что "красным дьяволам" никак не удается найти специалиста, который бы полностью устроил Моуриньо, хотя принципиально португалец не против идеи работать бок о бок с директором.



Расставание с Моуриньо автоматически решает эту проблему — клубу больше не нужно учитывать предпочтения Жозе. Как стало известно The Independent, теперь поиски нового директора перешли на новую стадию.



Если прежде "Юнайтед" лишь составлял шорт-лист возможных кандидатов и собирал на них досье, то теперь "дьяволы" перешли к собеседованиям.



По информации издания, за последние недели "дьяволы" провели встречи с Доменико Тети, Фабио Паратичи и Джузеппе Мароттой. Участие в отборе подходящего кандидата принимает даже сэр Алекс Фергюсон.