"Юнайтед" ускорил поиски спортивного директора

Боссы Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" ускорил поиски спортивного директора после расставания со своим главным тренером Жозе Моуриньо.

Мысли о создании должности спортивного директора, который стал бы посредником между главным тренером и высшим руководством, появились у клуба с "Олд Траффорд" еще прошлым летом, после невыразительного трансферного окна.

Перед самым увольнением Моуриньо в минувший вторник пресса сообщала, что "красным дьяволам" никак не удается найти специалиста, который бы полностью устроил Моуриньо, хотя принципиально португалец не против идеи работать бок о бок с директором.

Расставание с Моуриньо автоматически решает эту проблему — клубу больше не нужно учитывать предпочтения Жозе. Как стало известно The Independent, теперь поиски нового директора перешли на новую стадию.

Если прежде "Юнайтед" лишь составлял шорт-лист возможных кандидатов и собирал на них досье, то теперь "дьяволы" перешли к собеседованиям.

По информации издания, за последние недели "дьяволы" провели встречи с Доменико Тети, Фабио Паратичи и Джузеппе Мароттой. Участие в отборе подходящего кандидата принимает даже сэр Алекс Фергюсон.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 20.12.2018 15:04 # selfish
    Фотка зачет

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  2. olimpic14 20.12.2018 15:02 # olimpic14
    Отчищать МЮ надо было с Вудворда, вот с того чела, который слева на картинке - абсолютная бездарь...

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  3. carrick-16 20.12.2018 14:45 # carrick-16
    Почему надо было ждать 2 с половиной года прежде чем действовать?

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  4. mancunia-planet 20.12.2018 14:27 # mancunia-planet
    ну какое то чрезмерно глупое руководство у клуба, тут же на шипе полно готовых вариантов на этот пост директора, чё искать.

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  5. naby-keita 20.12.2018 14:22 # naby-keita
    а что так можно было?

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  6. gerrard08 20.12.2018 14:08 # gerrard08
    Моратта топовый спорт. дир, но старый.
    Думаю вместе с ним скамы перестанут проваливаться на трансферах.

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