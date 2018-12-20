"Юнайтед" ускорил поиски спортивного директора
"Манчестер Юнайтед" ускорил поиски спортивного директора после расставания со своим главным тренером Жозе Моуриньо.
Мысли о создании должности спортивного директора, который стал бы посредником между главным тренером и высшим руководством, появились у клуба с "Олд Траффорд" еще прошлым летом, после невыразительного трансферного окна.
Перед самым увольнением Моуриньо в минувший вторник пресса сообщала, что "красным дьяволам" никак не удается найти специалиста, который бы полностью устроил Моуриньо, хотя принципиально португалец не против идеи работать бок о бок с директором.
Расставание с Моуриньо автоматически решает эту проблему — клубу больше не нужно учитывать предпочтения Жозе. Как стало известно The Independent, теперь поиски нового директора перешли на новую стадию.
Если прежде "Юнайтед" лишь составлял шорт-лист возможных кандидатов и собирал на них досье, то теперь "дьяволы" перешли к собеседованиям.
По информации издания, за последние недели "дьяволы" провели встречи с Доменико Тети, Фабио Паратичи и Джузеппе Мароттой. Участие в отборе подходящего кандидата принимает даже сэр Алекс Фергюсон.
20.12.2018 14:00
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Фотка зачет
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Отчищать МЮ надо было с Вудворда, вот с того чела, который слева на картинке - абсолютная бездарь...
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Почему надо было ждать 2 с половиной года прежде чем действовать?
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ну какое то чрезмерно глупое руководство у клуба, тут же на шипе полно готовых вариантов на этот пост директора, чё искать.
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а что так можно было?
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Моратта топовый спорт. дир, но старый.
Думаю вместе с ним скамы перестанут проваливаться на трансферах.
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