Сон уедет на Кубок Азии в январе

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин пропустит минимум три матча своего клуба после Нового года из-за вызова в сборную Южной Кореи для участия в Кубке Азии.

Сыграв в этом сезоне Премьер-Лиги первый матч, Сон отправился на Азиатские игры, где привел сборную своей страны к золотым медалям и получил освобождение от службы в южнокорейской армии.



Сегодня родина вновь постучала в дверь 26-летнего футболиста, призвав того на Кубок Азии, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Южнокорейцы оказались в одной группе с Китаем, Филиппинами и Киргизией.



Сон присоединится к своей национальной команде после матча против "Манчестер Юнайтед" 13 января. Это будет означать, что нападающий гарантированно пропустит поединки Премьер-Лиги против "Фулхэма" и "Уотфорда", а также ответный полуфинал Кубка Лиги против "Челси" 22 января.



Если Южная Корея максимально задержится на Кубке Азии, добравшись до финала, тогда Сон пропустит и матч против "Ньюкасла" 2 февраля, который, как сообщает Evening Standard, может стать первым на новом 62-тысячном стадионе "шпор".



В любом случае отъезд Сона добавит головной боли главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, потому что в этом сезоне южнокореец демонстрирует великолепный футбол, накануне против "Арсенала" в Кубке Лиги забив свой очередной гол.