Дзола жаждет отомстить "Тоттенхэму"

Джанфранко Дзола, ассистент главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, заявил, что его команда постарается отомстить "Тоттенхэму" в полуфинале Кубка Лиги в следующем месяце.

Всего лишь четыре недели назад "шпоры" нанесли "синим" сокрушительное — не столько по счету, сколько по духу — поражение в матче Премьер-Лиги на "Уэмбли" (3:1).



"Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл соседей, для которых то поражение стало первым при Сарри с учетом всех соревнований.



Однако уже в январе у "Челси" будет возможность взять реванш за тот результат, потому что жребий столкнул две лондонские команды лицом к лицу в 1/2 финала Кубка Лиги. Дзола уверен, что на сей раз "синие" сыграют иначе.



"Жребий мог бы быть и лучше, но мы в полуфинале, и мы знаем, что это будут сложные матчи. Тем не менее, мы счастливы, потому что нам преподали футбольный урок, и мы предвкушаем возможность снова с ними сразиться. Уверен, это будет другой матч".



"В нашей команде много игроков, для которых гордость — не пустое слово, и они захотят показать, что тот матч был досадной случайностью. В том матче слишком многие игроки сыграли ниже своего уровня, и некоторым из них было больно от этого".



"Я правда доволен, что мы снова с ними сыграем. Не могу дождаться", — цитирует Дзолу Sky Sports.