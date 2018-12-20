Яп Стам хочет получить работу в Премьер-Лиге

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам заявил, что хочет получить тренерскую работу в Премьер-Лиге.

В данный момент Стам находится без работы с марта, когда он оставил "Рединг" всего в трех очках над зоной вылета Чемпионшипа. 46-летний голландец открыт к предложениям, больше всего желая получить шанс на уровне Премьер-Лиги.



"Если появится такая возможность, то я бы предпочел вернуться к работе в Британии, хотя я открыт и к прочим вариантам. Уверен, я бы смог работать в Премьер-Лиге. Возможно, даже мой стиль лучше подходит для Премьер-Лиги, чем для Чемпионшипа".



"Однако если меня снова позовут в Чемпионшип, я готов подумать. Я открыт ко всему, даже к Лиге Один, но это обязательно должна быть команда, которая хочет становиться лучше и обладает амбициями, чтобы двигаться вперед".



"Мне поступает много предложений от различных клубов, но пока нет такого, чтобы я мог сказать: "Да, я берусь за это", — сообщил Стам Sky Sports.