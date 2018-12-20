Яп Стам хочет получить работу в Премьер-Лиге

Яп Стам Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам заявил, что хочет получить тренерскую работу в Премьер-Лиге.

В данный момент Стам находится без работы с марта, когда он оставил "Рединг" всего в трех очках над зоной вылета Чемпионшипа. 46-летний голландец открыт к предложениям, больше всего желая получить шанс на уровне Премьер-Лиги.

"Если появится такая возможность, то я бы предпочел вернуться к работе в Британии, хотя я открыт и к прочим вариантам. Уверен, я бы смог работать в Премьер-Лиге. Возможно, даже мой стиль лучше подходит для Премьер-Лиги, чем для Чемпионшипа".

"Однако если меня снова позовут в Чемпионшип, я готов подумать. Я открыт ко всему, даже к Лиге Один, но это обязательно должна быть команда, которая хочет становиться лучше и обладает амбициями, чтобы двигаться вперед".

"Мне поступает много предложений от различных клубов, но пока нет такого, чтобы я мог сказать: "Да, я берусь за это", — сообщил Стам Sky Sports.


Метки Стам, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 11:00

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  1. arhangel777 20.12.2018 11:31 # arhangel777
    В МЮ этого топарика, доделает то что не успел Маур, 3 очка над зоной вылета)))

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  2. french 20.12.2018 11:09 # french
    лысого физрука сизый нос слил в Лацио из-за его автобиографии, правду про Ферги написал), топаря скам потеряли тогда.

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  3. kolyandr 20.12.2018 11:09 # kolyandr
    Провалился в чш, хочет в апл, не понимаю логику

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