Эдди Хау исключает продажу Уилсона в январе

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау заверил, что нападающий Каллум Уилсон не достанется "Челси" в январе.

Перед четвертьфинальным матчем Кубка Лиги против "вишенок" Джанфранко Дзола, ассистент рулевого "синих" Маурицио Сарри, признал, что 26-летний Уилсон действительно находится на радаре у его клуба.



Каллум сыграл все 90 минут кубкового матча на "Стэмфорд Бридж", в котором "Борнмут" потерпел минимальное поражение из-за позднего гола Эдена Азара. После выбывания из турнира Хау нашел, чем порадовать болельщиков своего клуба.



"Каллум — наш игрок, и он очень, очень сосредоточен на игре за нас. Думаю, вы могли убедиться в этом по его игре сегодня. Он выложился без остатка ради команды".



"Возможен ли сценарий, при котором он будет продан в январе? С моей точки зрения, нет", — цитирует Хау BBC.