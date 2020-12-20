Синдром третьего сезона или Клопп, Моуриньо увольняющий

Жозе Моуриньо был отправлен в отставку "Манчестер Юнайтед" после безнадежного поражения от "Ливерпуля". Между принципиальными соперниками образовалась беспрецедентная пропасть в 19 очков, что руководство МЮ сочло неприемлемым. До конца сезона руководить командой будет легенда клуба Оле Гуннар Сульшер, прославившийся как раз умением классно выходить на замену, а мы попробуем разобраться, что же пошло не так у Моуриньо на "Олд Траффорд".

Первая закономерность, которая бросается в глаза — и в "Реале", и во время второго захода в "Челси", и в "Манчестер Юнайтед" третий сезон становился критической точкой для португальца, а пик развития команд приходился на второй год его работы. Другая особенность этих увольнений — дважды Моуриньо получал отставку после поражения от "Ливерпуля" Клоппа, а в "Реале" его погнали через месяц после вылета из Лиги Чемпионов от "Боруссии" Клоппа.



"Челси" (июнь 2004 — сентябрь 2007)



Во время первого захода Моуриньо в "Челси" он получил отставку на старте четвертого сезона, но первые проблемы для него после серии блестящих результатов возникли именно в третьем по счету сезоне на "Стэмфорд Бридж". Удалось выиграть Кубок Лиги и Кубок Англии, но процент побед снизился с 73 до 63 процентов, а на чемпионский трон снова вернулся "Манчестер Юнайтед".



Подписание Романом Абрамовичем по своей личной инициативе Андрея Шевченко испортило отношения португальца с владельцем "Челси", и, несмотря на то, что Моуриньо все еще считал себя "Особенным", Абрамович перестал воспринимать его даже незаменимым. После того, как клуб подписал летом всего лишь Стивена Сидуэлла и Таля Бен-Хаима, отношения между Моуриньо и руководством клуба еще больше испортились, и уже в сентябре сотрудничество было прекращено.



"Реал" (май 2010 — май 2013)



В "Реале" были четкие параллели. Моуриньо пришел в Мадрид после успеха с "Интером" в Лиге Чемпионов-2009/10. Он выиграл Кубок Испании в своем первом сезоне, перед рекордным чемпионским титулом в следующем сезоне, но третий чемпионат в Примере стал для него и для всех разочарованием, несмотря на то, что по ходу кампании Моуриньо подписал новый четырехлетний контракт.



Процент побед в сезоне 2012/13 упал с 84 до 68% процентов в Примере, а отрыв от "Барселоны" исчислялся 15 очками. Появились первые для Моуриньо публичные конфликты с игроками, которых он всегда защищал, получая в ответ взаимность. Моуриньо открыто конфликтовал с Серхио Рамосом и Касильясом, разругался с Криштиану Роналду и Пепе, который стал на защиту испанского голкипера. Вдобавок ко всему Моуриньо вступил в конфликт с испанской прессой, был втянут в позорную драку с Тито Виллановой, а также необычным образом раскритиковал Карима Бензема, сказав после травмы своего любимчика Игуаина, что если он не может выйти на охоту с собакой, сделает это с кошкой.



Моуриньо объявил тот сезон худшим в своей карьере, завершив чемпионат на трибунах во время финала Кубка Испании с "Атлетико" и покинув Мадрид с мрачным видом, хоть у него еще оставалось три года по действующему контракту.



"Челси" (июнь 2013 — декабрь 2015)



Возвращение Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" можно назвать удачным и для португальца, и для "синих", так как он сумел смог выиграть чемпионский сезон в своем втором сезоне, а в первом финишировал всего в четырех очках от вершины. Затем он подписал новый контракт перед началом сезона 2015/16, настаивая на том, что намерен оставаться на "Стэмфорд Бридж" как можно дольше, но в итоге покинул "Челси" уже в декабре, под новую порцию скандалов.



Критическим стал матч с "Суонси", где "Челси" сыграл 2:2, а Моуриньо, будучи раздражен вялостью Азара и тем, что Эден стал просить помощь медиков, когда команде нужно было использовать каждую минуту, набросился на клубного физиотерапевта Еву Карнейро. Очевидно, что на самом деле весь негатив, который приняла на себя Ева, предназначался Азару, но Моуриньо по привычке не стал критиковать собственного игрока, выплеснув свой гнев на женщину, что впоследствии привело ко многим проблемам.



После того инцидента отношения между Моуриньо и командой, которая еще недавно выиграла чемпионский титул, стали стремительно портиться, и португальца не защищали на поле ни Азар, ни Фабрегас с другими лидерами коллектива. Планы Моуриньо по созданию династии были разорваны в клочья, а уже в декабре после продолжительного кризиса и моря негатива контракт с "Челси" был расторгнут по взаимному согласию.



"Манчестер Юнайтед" (май 2016 — декабрь 2018)



С "Манчестер Юнайтед" Моуриньо не достигал таких высот, как с "Реалом" и "Челси", но и тут в первых двух сезонах были моменты, которыми можно было наслаждаться. Уже в первом сезоне Моуриньо выиграл Кубок Лиги и вернул "Юнайтед" в Лигу Чемпионов, победив в Лиге Европы. В сезоне 2017/18 не было никаких трофеев, но Моуриньо, по крайней мере, сумел поднять команду на второе место, что он сам считал большим поводом для гордости.



Новый контракт, как уже достаточно явный предвестник проблем, был подписан по ходу сезона, и Моуриньо выглядел полным оптимизма, но уже летом его психологическое состояние изменилось. После того, как зимой по настоянию Моуриньо клуб вложился в контракт Алексиса Санчеса, который должен был стать особенным игроком на "Олд Траффорд", во время летнего межсезонья значительных трат на усиление состава не последовало.



Все это раздражало Моуриньо вместе с загруженностью его игроков на Чемпионате Мира, травмами и тем, что предсезонная подготовка была провалена. Понятное дело, что все это сказалось на атмосфере в раздевалке, в придачу ко всему Моуриньо стал конфликтовать с Полем Погба и его агентом Мино Райолой, что еще больше прибавило негатива. Моуриньо традиционно изображал себя супергероем, который сражается против всех, но особой поддержки от игроков, болельщиков и руководства клуба не получил, а поражение от "Ливерпуля" и 19 очков отрыва от него же стали последней каплей в чаше терпения боссов "Манчестер Юнайтед".



Что пошло не так?



Что же пошло не так у Моуриньо и почему португалец не смог вернуть "Манчестере Юнайтед" былое величие? Начать стоит с того, что, хоть Жозе и называл это назначение работой мечты, но в последнее время МЮ был клубом, который двигался в противоположном от своего же величия направлении. Возможности "Юнайтед" все еще были безграничны, но ряд стратегических ошибок привели к тому, что "дьяволы" перестали быть главной футбольной силой даже в своем городе, не говоря уже о стране и Европе.



Раньше, когда Моуриньо критиковали за излишне оборонительный футбол, он хотя бы мог ткнуть пальцем в сторону клубного музея, постоянно пополнявшегося трофеями, но в "Манчестер Юнайтед" у него не было чемпионства — впервые за время его работы. Кубок Лиги и Лига Европы казались хорошим уловом для первого сезона, второе место в чемпионате кажется достижением сейчас, но все это — немного не то. Эти трофеи не выдерживают сравнения в первую очередь с другими достижениями самого Моуриньо.



Ожидаемо Жозе скатился к третьему сезону к негативу, который стал окружать его везде — не случайно обложка The Guardian вышла с негативом фото Жозе, который объяснял главные причины его неудачи на "Олд Траффорд". Нормальной работе снова помешали скандалы, склоки и разочарование, которые стали окружать Моуриньо как черная туча, отогнать которую он может лишь на непродолжительный период. Эта туча негатива становится главной фишкой португальца, и теперь он воспринимается не как победоносный завоеватель трофеев, а как сварливый дедок, уставший от всех и вся. Даже внешний вид Жозе изменился, не говоря уже о методах его работы. Человек, чья репутация основывалась на защиты собственных футболистов от критики, стал с регулярностью, достойной лучшего применения, скандалить и ругаться с собственными подопечными.



Хватало и вопросов непосредственно к тренировочному процессу, тактике и тому, что происходило на поле. Моуриньо может жаловаться на недостаточную поддержку клуба на трансферном рынке этим летом, но в целом он получил от клуба гораздо больше денег на покупки чем Луи Ван Галь и уж тем более — несчастный Дэвид Мойес. Но результаты, которые давал Моуриньо были в принципе сопоставимы с его предшественниками — ничего кардинально нового Жозе дать не смог, лишь вернув команду в Лигу Чемпионов, где она оставалась неконкурентоспособной на стадии плей-офф. Вот, наверное, и все глобальное достижение двух сезонов работы Моуриньо.



Если в прошлом сезоне команда хотя бы мало пропускала, то сейчас уже успела выполнить норму по пропущенным голам прошлого сезона, то есть Моуриньо даже не удалось использовать хоть какие-то достижения в своей работе в качестве фундамента. Большой ошибкой Жозе считают ставку на Алексиса Санчеса и выделение ему исключительной зарплаты, которая отравила атмосферу в раздевалке не хуже нытья самого Жозе. Действительно, все последние фортели от Погба были манипуляциями со стороны его агента Райолы, который не мог допустить, что кто-то в команде имеет больший оклад, чем его "золотой мальчик" Погба.



Если бы Санчес еще хоть немного подтверждал свой исключительный в зарплатной ведомости статус на поле, как хотелось Моуриньо, ситуация, возможно, и не вышла бы из-под контроля. Но ничего подобного не произошло — Санчес изначально не был тем человеком, на которого можно было положиться. Чего стоит только его нытье по поводу того, что его усадили возле холодильника! Очень жаль, что Моуриньо лишился из-за тяжелой травмы Златана — вот тот как раз мог бы стать для МЮ новым Кантона и затмить собственным эго все попытки других игроков возвыситься, задушив интриги и склоки в зародыше. Санчес же стал полной противоположностью Златана, и Моуриньо не мог не понимать, что из себя представляет чилиец — год нытья в "Арсенале" был яркой иллюстрацией того, что будет, если что-то пойдет не так в случае с Алексисом. Приглашение Санчеса на тех условиях, на которых он прибыл, было главной ошибкой Моуриньо в "Манчестер Юнайтед".



Что разочаровывало даже больше, чем негатив, исходивший от Моуриньо в последнее время — было сложно понять, что же строит Жозе на "Олд Траффорд". Все же, если сравнить Моуриньо с Клоппом, который постоянно находился рядом, то у Юргена мы отчетливо могли видеть модель будущего "Ливерпуля" чуть ли не с первых дней его работы. Было понятно, чего хочет добиться Клопп и какими методами он будет достигать цели. Для него не было проблемой даже то, что первое время он обходился без трансферов, а работал с теми игроками, что достались от Роджерса. В случае же с Моуриньо такого ощущения не было и близко — его фавориты в команде менялись постоянно, причем некоторые из них вроде Антонио Валенсии или того же Погба превратились в изгоев и источник проблем. Что же касается игрового рисунка, то ничего четкого и понятного на футбольном полотне после двух с небольшим сезонов работы Моуриньо на "Олд Траффорд" на зафиксировано. Сплошная абстракция!



Что дальше?



Что дальше? В случае с Моуриньо говорят о варианте с "Реалом", но очевидно, что португальцу сейчас нужно, наконец, остановиться, успокоиться и переосмыслить все произошедшее за последние годы. Весь негатив, который накопился в самом Жозе, стал следствием того, что он постоянно находится под давлением, выдержать которое уже не может. Очевидно, что его философия перестала подходить большим клубам, которые ориентируются на атакующие модели. Видя, что происходит рядом с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", фаны "Юнайтед" не понимают, почему их команда выглядит столь ущербно на фоне соседей. Философия Моуриньо может подойти сейчас португальскому или итальянскому клубу ("Интер" — да, вариант), но не английскому топ-клубу, чьи болельщики еще помнят гегемонию времен сэра Алекса.



Сейчас "Манчестер Юнайтед" принял Оле Гуннар Сульшер — позитивный человек и достаточно опытный тренер, который, тем не менее, провалился в "Кардиффе" и был успешен только в скромном "Мольде". Не исключено, что сейчас начнутся заигрывания МЮ с Маурисио Почеттино, который недоволен собственным положением в "Тоттенхэме". Причем не исключена даже попытка переманить вместе с Почеттино кого-то из лидеров "шпор" — Эриксена, Кейна или обоих.



У "Юнайтед" и "Тоттенхэма" существуют связи, которые могут помочь в данном вопросе, но не менее прочные связи у "шпор" с "Реалом", который находится сейчас в схожем положении и также может захотеть Почеттино вместе с Кейном, Алли или Эриксеном. Ясно одно — самому "Тоттенхэму" будет очень сложно удержать менеджера и ведущих игроков, даже после открытия нового стадиона. Вот кого отставка Моуриньо должна страшить в первую очередь, так это фанов "Тоттенхэма" — уже очень скоро начнется большая игра с участием "Реала" и "Юнайтед", в которой "шпоры" и Даниэль Леви выиграют только финансово.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru