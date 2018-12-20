Ловрен хочет пройти весь сезон без поражений

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен уверен, что его команда достаточно хороша, чтобы пройти весь сезон без единого поражения.

После 17 первых туров этого сезона Премьер-Лиги лишь "красные" пока не познали горечи поражений. Лучшая в дивизионе оборона и умение стабильно добиваться результата, даже при неважной игре, позволяют команде Юргена Клоппа удерживать первое место в таблице.



В эру Премьер-Лиги лишь одной команде удалось пройти всю дистанцию без поражений. Это сделал еще "Арсенал", когда в 2004 году завоевал титул, финишировав с 11 очками преимущества над "Челси".



Ловрен, чья команда в данный момент лишь на один балл опережает "Манчестер Сити", жаждет воспользоваться этим шансом и повторить достижение "Непобедимых" Арсена Венгера.



"Надеюсь, мы сможем остаться непобежденными до конца сезона. Конечно, этого будет сложно добиться, но мы хотим этого, и именно ради этого мы пришли в "Ливерпуль", потому что мы знаем, что способны на это. "Арсенал" уже сделал это прежде, почему не можем мы?" — цитирует Ловрена Sky Sports.



Также хорватский защитник напомнил, насколько грозным конкурентом обладает "Ливерпуль" в лице "Сити", заодно не исключив из чемпионской гонки и "Тоттенхэм".



"Я не уверен, есть ли у "Сити" какие-либо слабости. В прошлом году они выиграли титул с 19 очками преимущества. Они знают, как вести себя, даже когда проигрывают. В прошлом году они проиграли один-два матча, но все равно финишировали с 19 очками преимущества".



"Это ничего не значит. Впереди у нас и у них еще так много матчей. Это будет упорная борьба — и не только между нами и "Сити", но также между "Тоттенхэмом", который лишь в нескольких очках позади".



"Здесь нельзя расслабиться, даже когда тебе удалось оторваться на пять-шесть очков. Каждый матч для нас как финал. "Сити" выиграл в субботу, поэтому мы были под давлением на следующий день, но это позитивная вещь".



"Послушайте, здесь есть конкуренция. Мы этого хотим, но мы не оглядываемся на тех, кто впереди нас, или тех, кто позади нас. Нас волнует только своя игра".



"Важно лишь то, как мы тренируемся, как мы проявляем себя на поле, а также важен результат. Впереди еще достаточно много больших матчей, но мы движемся вперед матч за матчем", — добавил Ловрен.