"Юнайтед" готов заплатить рекордные деньги за Почеттино

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить рекордную в истории футбола компенсацию за тренера, лишь бы переманить Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Отказавшись от услуг Жозе Моуриньо после двух с половиной лет сотрудничества, накануне боссы "Юнайтед" поставили во главе первой команды Оле Гуннара Сульшера, однако тот рассматривается исключительно в качестве временной фигуры и по окончании сезона вернется в "Мольде".



В качестве же своего нового постоянного рулевого "красные дьяволы" жаждут видеть Почеттино. По информации The Telegraph, имя Маурисио — единственное в списке "Юнайтед", а другие кандидатуры даже не рассматриваются на данном этапе.



Проблема для "Юнайтед" в том, что Почеттино только в мае заключил с "шпорами" новый долгосрочный контракт, в котором нет пункта об отступных. Поэтому "дьяволам" будет мало заручиться одним лишь согласием Маурисио, хотя даже этого добиться будет непросто.



В данный момент Почеттино получает в "Тоттенхэме" 8.5 миллионов фунтов в год. Это означает, что после окончания сезона остаточная стоимость его контракта будет составлять 34 млн. фунтов. Ничто не помешает президенту "шпор" Даниэлю Леви попросить сверх этого любые деньги.



Уверенно можно сказать лишь одну вещь. Если Почеттино все-таки пойдет на поводу у своих амбиций и уговорит Леви отпустить его в "Юнайтед", то это будет рекордный тренерский переход из одного клуба в другой по сумме компенсации.



Оградить 46-летнего аргентинца от интереса "Юнайтед" и "Реала" Леви не удастся без гарантий серьезных инвестиций. При этом на январь у Почеттино нет никакого бюджета, что сам же Маурисио подтвердил, вывернув свой пустой карман перед матчем Кубка Лиги против "Арсенала".



В данный момент Леви усиленно работает над привлечением инвестиций, чтобы обеспечить Почеттино трансферный бюджет на следующее лето. Например, Даниэль надеется продать право на переименование нового стадиона "Тоттенхэма" за 20 млн. фунтов в год.



Внушительный трансферный бюджет на лето — не единственная вещь, которой Леви надеется удержать Почеттино. Даниэль готов предупредить Маурисио, что тот никогда не получит в "Юнайтед" или "Реале" того контроля, который имеет в Северном Лондоне. Неслучайно, что в 2016 году, с первым продлением своего контракта, аргентинец сменил свой формальный титул с "главного тренера" на "менеджера".