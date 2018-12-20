Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может задуматься о смене клуба после того, как главный тренер Унаи Эмери вновь продемонстрировал свое недоверие к самому высокооплачиваемому игроку "канониров".

Зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю Озила неожиданно не оказалось в заявке "Арсенала" на четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма" в среду вечером.



Если прежде Эмери объяснял отсутствие Озила проблемами со спиной, то на сей раз Унаи честно признал, что сознательно решил в качестве запасных атакующих опций использовать 19-летних Джо Уиллока и Эдди Нкетиа.



"Это тактическое решение. Игроки, которых мы сегодня задействовали, были лучшими для этого матча. У нас 24-25 игроков, и всегда кто-то играет, кто-то нет, но решаю это только я. В данном случае это было тактическое решение", — цитирует Эмери Sky Sports.



Очевидное недоверие Эмери к 30-летнему немцу только подогревает слухи о том, что Озил может задуматься об уходе из "Арсенала". Прояснить будущее своего подопечного Унаи не захотел.



"Открыт ли я к его уходу в январе? Я сосредоточен на том, чтобы проанализировать этот матч, а также подготовиться к матчу против "Бернли" в субботу. То будет очень важный матч для нас".



"Завтра все игроки будут тренироваться. Я думаю о субботе и не о думаю о чем-либо о чем-либо другом", — добавил Эмери после поражения 0:2 от "Тоттенхэма".