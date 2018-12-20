В среду вечером, после окончания четвертьфинальных матчей Кубка Лиги, состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала турнира.

На этой стадии действующий победитель Кубка Лиги "Манчестер Сити" сразится с "Бертоном" из Лиги Один, а "Тоттенхэм" поспорит с "Челси".



Каждый полуфинал традиционно играется в два матча — дома и на выезде. Первые поединки состоятся на неделе, стартующей 7 января, ответные — на неделе, стартующей 21 января.



Добавим, что финал Кубка Лиги будет сыгран на "Уэмбли" 24 февраля.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги



Тоттенхэм — Челси

Манчестер Сити — Бертон