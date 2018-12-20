Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
В среду вечером, после окончания четвертьфинальных матчей Кубка Лиги, состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала турнира.
На этой стадии действующий победитель Кубка Лиги "Манчестер Сити" сразится с "Бертоном" из Лиги Один, а "Тоттенхэм" поспорит с "Челси".
Каждый полуфинал традиционно играется в два матча — дома и на выезде. Первые поединки состоятся на неделе, стартующей 7 января, ответные — на неделе, стартующей 21 января.
Добавим, что финал Кубка Лиги будет сыгран на "Уэмбли" 24 февраля.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
Тоттенхэм — Челси
Манчестер Сити — Бертон
20.12.2018 01:10
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Последние комментарии:
даже как-то жалко стало помойку...надеюсь младенец поднимет ее и не придется искать замену
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Челси и Тоттенхэм не выигрывают подряд матчи друг у друга..а чередуют как и Арсенал впрочем в этой компании. Так что
все норм. Очередь Челси карать.
ну и Сити пора повторить успех как и с Уиганом.
Челси-Бертон)
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Шанс на финал есть и не плохой. Придется поднапрячься.
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это на самом деле кайфово, молодежку обкатать самое время, там как раз гарсиа раскрывается, хотелось бы на него еще в деле посмотреть
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изи кубок для бертона
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какой дерьмовый расклад((( финал Челси-Тоттенхэм было бы топовым зрелищем
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В ЛЧ Шальке, здесь Бертон. Только мне это кажется подозрительным?
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В первом матче дома выносим третьим составом 4-0, в ответке выпускаем команду U-16.
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Хорошо хоть первый матч на выезде.
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с децтва за Бертон
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