Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В среду вечером, после окончания четвертьфинальных матчей Кубка Лиги, состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала турнира.

На этой стадии действующий победитель Кубка Лиги "Манчестер Сити" сразится с "Бертоном" из Лиги Один, а "Тоттенхэм" поспорит с "Челси".

Каждый полуфинал традиционно играется в два матча — дома и на выезде. Первые поединки состоятся на неделе, стартующей 7 января, ответные — на неделе, стартующей 21 января.

Добавим, что финал Кубка Лиги будет сыгран на "Уэмбли" 24 февраля.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Тоттенхэм — Челси
Манчестер Сити — Бертон


Метки Бертон, жеребьевка, Кубок Лиги, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 01:10

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 20.12.2018 01:41 # liverpo0ol
    даже как-то жалко стало помойку...надеюсь младенец поднимет ее и не придется искать замену

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  2. gidro-met 20.12.2018 01:35 # gidro-met
    Челси и Тоттенхэм не выигрывают подряд матчи друг у друга..а чередуют как и Арсенал впрочем в этой компании. Так что

    все норм. Очередь Челси карать.

    ну и Сити пора повторить успех как и с Уиганом.

    Челси-Бертон)

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  3. ray-black 20.12.2018 01:26 # ray-black
    Шанс на финал есть и не плохой. Придется поднапрячься.

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  4. dannylucker 20.12.2018 01:25 # dannylucker
    это на самом деле кайфово, молодежку обкатать самое время, там как раз гарсиа раскрывается, хотелось бы на него еще в деле посмотреть

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  5. van-der-slav 20.12.2018 01:19 # van-der-slav
    изи кубок для бертона

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  6. wolfsmensch 20.12.2018 01:16 # wolfsmensch
    какой дерьмовый расклад((( финал Челси-Тоттенхэм было бы топовым зрелищем

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  7. brown-ale 20.12.2018 01:15 # brown-ale
    В ЛЧ Шальке, здесь Бертон. Только мне это кажется подозрительным?

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  8. jesus33 20.12.2018 01:15 # jesus33
    В первом матче дома выносим третьим составом 4-0, в ответке выпускаем команду U-16.

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  9. ccchelsea 20.12.2018 01:14 # ccchelsea
    Хорошо хоть первый матч на выезде.

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  10. mancunia-planet 20.12.2018 01:11 # mancunia-planet
    с децтва за Бертон

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