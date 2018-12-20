В Деле Алли бросили бутылкой с водой с трибун

Деле Алли Четвертьфинальный матч Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" был омрачен инцидентом с пластиковой бутылкой, брошенной с трибун "Эмирейтс" в полузащитника гостей Деле Алли.

Напомним, лишь полторы недели назад, когда эти команды встречались здесь же в рамках Премьер-Лиги, фанат "шпор" запустил банановой кожурой в габонского нападающего "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.

На сей раз полиции и двум клубам еще предстоит разобраться, кто метнул посторонний предмет с трибун за 20 минут до конца матча, однако этот инцидент выглядит резонанснее, даже без расистской подоплеки. Дело в том, что частично наполненная водой бутылка попала в голову Алли, причинив игроку сборной Англии заметные болевые ощущения.

Стоит подчеркнуть, что Деле, отметившийся голом и результативной передачей в этом победном для "Тоттенхэма" матче, повел себя очень достойно и в ответ на провокацию лишь показал жестами счет, с которым выигрывает его команда.

Бутылка, брошенная в Деле Алли


Метки Алли, Арсенал, Кубок Лиги, происшествия, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 00:50

Количество просмотров Просмотров: 537

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Последние комментарии:




  1. ray-black 20.12.2018 01:24 # ray-black
    Какой клуб, такие и фанаты. Уже не первый раз показывают себя колхозным быдлом.

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  2. brown-ale 20.12.2018 01:04 # brown-ale
    Говорят, это была бутылка армянского Арарата.

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  3. ccchelsea 20.12.2018 01:02 # ccchelsea
    Норм поссал на педегов.

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  4. dallaslp 20.12.2018 01:02 # dallaslp
    как на велогонках зрители передают воду спортсменам, вот и тут решили помочь, вдруг он пить захотел

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  5. winnerd 20.12.2018 00:59 # winnerd
    Конечно расизм, Али - негр, крышка на бутылке - белая

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  6. suddenly 20.12.2018 00:55 # suddenly
    По-любому расизм. В Африке воды же нету :)

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