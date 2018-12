В Деле Алли бросили бутылкой с водой с трибун

Четвертьфинальный матч Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" был омрачен инцидентом с пластиковой бутылкой, брошенной с трибун "Эмирейтс" в полузащитника гостей Деле Алли.

Напомним, лишь полторы недели назад, когда эти команды встречались здесь же в рамках Премьер-Лиги, фанат "шпор" запустил банановой кожурой в габонского нападающего "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.



На сей раз полиции и двум клубам еще предстоит разобраться, кто метнул посторонний предмет с трибун за 20 минут до конца матча, однако этот инцидент выглядит резонанснее, даже без расистской подоплеки. Дело в том, что частично наполненная водой бутылка попала в голову Алли, причинив игроку сборной Англии заметные болевые ощущения.



Стоит подчеркнуть, что Деле, отметившийся голом и результативной передачей в этом победном для "Тоттенхэма" матче, повел себя очень достойно и в ответ на провокацию лишь показал жестами счет, с которым выигрывает его команда.









Dele Alli gets an object thrown at him before taking a deep breath and reminding the moron who threw it what the score is. pic.twitter.com/wmBgQHeou5