В Деле Алли бросили бутылкой с водой с трибун
Четвертьфинальный матч Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" был омрачен инцидентом с пластиковой бутылкой, брошенной с трибун "Эмирейтс" в полузащитника гостей Деле Алли.
Напомним, лишь полторы недели назад, когда эти команды встречались здесь же в рамках Премьер-Лиги, фанат "шпор" запустил банановой кожурой в габонского нападающего "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.
На сей раз полиции и двум клубам еще предстоит разобраться, кто метнул посторонний предмет с трибун за 20 минут до конца матча, однако этот инцидент выглядит резонанснее, даже без расистской подоплеки. Дело в том, что частично наполненная водой бутылка попала в голову Алли, причинив игроку сборной Англии заметные болевые ощущения.
Стоит подчеркнуть, что Деле, отметившийся голом и результативной передачей в этом победном для "Тоттенхэма" матче, повел себя очень достойно и в ответ на провокацию лишь показал жестами счет, с которым выигрывает его команда.
Dele Alli gets an object thrown at him before taking a deep breath and reminding the moron who threw it what the score is. pic.twitter.com/wmBgQHeou5— FootballJOE (@FootballJOE) 19 декабря 2018 г.
20.12.2018 00:50
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Последние комментарии:
Какой клуб, такие и фанаты. Уже не первый раз показывают себя колхозным быдлом.
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Говорят, это была бутылка армянского Арарата.
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Норм поссал на педегов.
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как на велогонках зрители передают воду спортсменам, вот и тут решили помочь, вдруг он пить захотел
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Конечно расизм, Али - негр, крышка на бутылке - белая
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По-любому расизм. В Африке воды же нету :)
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