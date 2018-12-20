"Тоттенхэм" и "Челси" вышли в полуфинал Кубка Лиги

Двумя заключительными полуфиналистами Кубка Лиги стали "Тоттенхэм" и "Челси", выбив из борьбы "Арсенал" и "Борнмут", соответственно.

"Канониры" имели прекрасный момент в начале матча, когда Генрих Мхитарян, сыграв в стенку с Аароном Рэмси, вышел один на один с голкипером Пауло Гассанигой, но пробил безобразно.



А вот "Тоттенхэм" своим первым по-настоящему большим шансом воспользовался. Гассанига ввел мяч в игру от своих ворот, Лукас Моура помог Деле Алли завладеть снарядом, после чего последовала кинжальная передача вперед на Сон Хен Мина, который хладнокровно переиграл Петра Чеха — 0:1.



В остатке тайма "Арсенал" создал пару-тройку неплохих моментов, включая попадание Рэмси в штангу, а "шпоры" не использовали прекрасную возможность для контратаки.



После перерыва "канониры" пошли большими силами отыгрываться, но на 59-й минуте гости огрызнулись контратакой, и Деле Алли перебросил мяч через Чеха — 0:2.



В заключительные полчаса "Тоттенхэм" сосредоточился на удержании преимущества и с этой задачей справился. "Арсенал" был активен и дважды обстучал каркас ворот, но даже на один гол не наиграл.



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Другой матч этого вечера получился менее зрелищным. "Челси" владел осязаемым территориальным преимуществом и много владел мячом против "Борнмута", однако "вишенки" стойко оборонялись.



Когда стало казаться, что все идет к серии пенальти, свое веское слово сказал Эден Азар. Вышедший на замену игрок при помощи рикошета поразил чужие ворота на 84-й минуте и принес "синим" минимальную победу.



"Арсенал" — "Тоттенхэм" — 0:2 (0:1)



Голы: Сон 20, Алли 59.



"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Джака, Монреаль, Торрейра, Гендузи (Нкетиа 65), Мхитарян (Косьелни 45), Рэмси, Ивоби (Лакасетт 58), Обамеянг.



"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Дэвис, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли, Моура (Кейн 58), Сон (Ламела 79).



Предупреждения: Гендузи, Джака — Алли.



"Челси" — "Борнмут" — 1:0 (0:0)



Гол: Азар 84.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Луис 81), Палмери, Ковачич, Фабрегас, Баркли (Аза 61), Виллиан (Педро 55), Жиру, Лофтус-Чик.



"Борнмут": Боруц, Стив Кук, Симпсон, Дэниэлс, Айб, Станислас (Фрэйзер 63), Брукс (Дефо 88), Аке, Рико, Уилсон, Муссе (Кинг 73).



Предупреждения: Фабрегас — Станислас, Симпсон.