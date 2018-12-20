"Тоттенхэм" и "Челси" вышли в полуфинал Кубка Лиги

Деле Алли и Сон Хен Мин Двумя заключительными полуфиналистами Кубка Лиги стали "Тоттенхэм" и "Челси", выбив из борьбы "Арсенал" и "Борнмут", соответственно.

"Канониры" имели прекрасный момент в начале матча, когда Генрих Мхитарян, сыграв в стенку с Аароном Рэмси, вышел один на один с голкипером Пауло Гассанигой, но пробил безобразно.

А вот "Тоттенхэм" своим первым по-настоящему большим шансом воспользовался. Гассанига ввел мяч в игру от своих ворот, Лукас Моура помог Деле Алли завладеть снарядом, после чего последовала кинжальная передача вперед на Сон Хен Мина, который хладнокровно переиграл Петра Чеха — 0:1.

В остатке тайма "Арсенал" создал пару-тройку неплохих моментов, включая попадание Рэмси в штангу, а "шпоры" не использовали прекрасную возможность для контратаки.

После перерыва "канониры" пошли большими силами отыгрываться, но на 59-й минуте гости огрызнулись контратакой, и Деле Алли перебросил мяч через Чеха — 0:2.

В заключительные полчаса "Тоттенхэм" сосредоточился на удержании преимущества и с этой задачей справился. "Арсенал" был активен и дважды обстучал каркас ворот, но даже на один гол не наиграл.

***

Другой матч этого вечера получился менее зрелищным. "Челси" владел осязаемым территориальным преимуществом и много владел мячом против "Борнмута", однако "вишенки" стойко оборонялись.

Когда стало казаться, что все идет к серии пенальти, свое веское слово сказал Эден Азар. Вышедший на замену игрок при помощи рикошета поразил чужие ворота на 84-й минуте и принес "синим" минимальную победу.

"Арсенал" — "Тоттенхэм" — 0:2 (0:1)

Голы: Сон 20, Алли 59.

"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Джака, Монреаль, Торрейра, Гендузи (Нкетиа 65), Мхитарян (Косьелни 45), Рэмси, Ивоби (Лакасетт 58), Обамеянг.

"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Дэвис, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли, Моура (Кейн 58), Сон (Ламела 79).

Предупреждения: Гендузи, Джака — Алли.

"Челси" — "Борнмут" — 1:0 (0:0)

Гол: Азар 84.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Луис 81), Палмери, Ковачич, Фабрегас, Баркли (Аза 61), Виллиан (Педро 55), Жиру, Лофтус-Чик.

"Борнмут": Боруц, Стив Кук, Симпсон, Дэниэлс, Айб, Станислас (Фрэйзер 63), Брукс (Дефо 88), Аке, Рико, Уилсон, Муссе (Кинг 73).

Предупреждения: Фабрегас — Станислас, Симпсон.


Метки Арсенал, Борнмут, Кубок Лиги, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2018 00:40

Количество просмотров Просмотров: 1580

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 20.12.2018 01:28 # slash-lfc
    Арсенал проиграл, потому что играл резервом.

    (ответить)

  2. acceptodessa 20.12.2018 01:26 # acceptodessa
    Петухам сегодня было нужнее. Ну да пох. Приоритеты расставлены достаточно четко. ЛЧ самое главное, на хуетень не распыляемся, тем более состава второго такого нет просто к сожалению.

    (ответить)

  3. skychnie-oboi 20.12.2018 01:24 # skychnie-oboi
    Наколдовали для Челси - бешик))

    (ответить)

  4. ccchelsea 20.12.2018 01:17 # ccchelsea
    Посмотри конечно в каком состоянии будут тимы к полуфинальным играм, но сейчас шансы кажутся абсолютно равными. Радует, что первая игра пройдёт на Уэмбли, это даёт нам небольшое преимущество.

    (ответить)

  5. ray-black 20.12.2018 01:14 # ray-black
    Мда. Конечно Бёртон было бы волшебно. Но хоть не МС и то хорошо. С Челси по крайней мере примерно равные шансы.

    (ответить)

  6. ccchelsea 20.12.2018 01:11 # ccchelsea
    Опять ебучий Сити жребу купил.

    (ответить)

  7. jesus33 20.12.2018 01:11 # jesus33
    Manchester City will play Burton Albion (League One) in the Carabao Cup semi-finals.

    ахахахаххаха

    (ответить)

  8. ry-l 20.12.2018 01:07 # ry-l
    Сити сайпали со своими фартовыми жребиями, ну сколько можно? Где ФА?

    (ответить)

  9. ry-l 20.12.2018 01:05 # ry-l
    Сука, шпоры. Ну что ж, ок

    (ответить)

  10. awesome-arsenal 20.12.2018 00:59 # awesome-arsenal
    вообще пoх на этот турик, аля тому что щас реал играет клубный чемпионат мира

    (ответить)

  11. central-07 20.12.2018 00:55 # central-07
    Слили ненужный кубок, нах его

    (ответить)

  12. only--liverpool 20.12.2018 00:52 # only--liverpool
    долбоебики радуются КАЛу. ну кушайте кушайте))) а Клопп правильно его слил. Пример: вчерашняя выматывающая игра Щити. посмотрим теперь как они в субботу побегают...

    (ответить)

  13. chebrec 20.12.2018 00:50 # chebrec
    Камон Челси!

    (ответить)

  14. ccchelsea 20.12.2018 00:50 # ccchelsea
    Всё таки додавили Борнмут. Хотя перед игрой была чуйка, что вишни пройдут. Но, Азар есть Азар.

    (ответить)

  15. electric 20.12.2018 00:49 # electric
    Гермес вошел в пещеру

    (ответить)

  16. ccchelsea 20.12.2018 00:49 # ccchelsea
    Кто попадёт на Бертон, тот и выиграет КАЛ.

    (ответить)

  17. thegodfather 20.12.2018 00:48 # thegodfather
    жребуха полуфинала по идее же щас

    (ответить)

  18. bezviz 20.12.2018 00:47 # bezviz
    Гг под шконкой)

    (ответить)

  19. narcot 20.12.2018 00:45 # narcot
    19.12.2018 23:27 # удалить
    narcot

    19.12.2018 21:59 #
    reams

    состав Арсенала
    https://sun9-18.userapi.com/c7004/v7004573/56681/1j-DJPGOBcs.jpg
    без пеналей Сезонки даже против резерва Арсенала у петушни нет шансов
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/67494/?c=1#c6773371
    (ответить)

    (ответить)

  20. skychnie-oboi 20.12.2018 00:45 # skychnie-oboi
    Какой же ЛФК топарь.
    Слились с ненужных кубков - которые затянули бы в ЛЕ.
    КЛОП=IQ 200

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: