"Тоттенхэм" и "Челси" вышли в полуфинал Кубка Лиги
Двумя заключительными полуфиналистами Кубка Лиги стали "Тоттенхэм" и "Челси", выбив из борьбы "Арсенал" и "Борнмут", соответственно.
"Канониры" имели прекрасный момент в начале матча, когда Генрих Мхитарян, сыграв в стенку с Аароном Рэмси, вышел один на один с голкипером Пауло Гассанигой, но пробил безобразно.
А вот "Тоттенхэм" своим первым по-настоящему большим шансом воспользовался. Гассанига ввел мяч в игру от своих ворот, Лукас Моура помог Деле Алли завладеть снарядом, после чего последовала кинжальная передача вперед на Сон Хен Мина, который хладнокровно переиграл Петра Чеха — 0:1.
В остатке тайма "Арсенал" создал пару-тройку неплохих моментов, включая попадание Рэмси в штангу, а "шпоры" не использовали прекрасную возможность для контратаки.
После перерыва "канониры" пошли большими силами отыгрываться, но на 59-й минуте гости огрызнулись контратакой, и Деле Алли перебросил мяч через Чеха — 0:2.
В заключительные полчаса "Тоттенхэм" сосредоточился на удержании преимущества и с этой задачей справился. "Арсенал" был активен и дважды обстучал каркас ворот, но даже на один гол не наиграл.
***
Другой матч этого вечера получился менее зрелищным. "Челси" владел осязаемым территориальным преимуществом и много владел мячом против "Борнмута", однако "вишенки" стойко оборонялись.
Когда стало казаться, что все идет к серии пенальти, свое веское слово сказал Эден Азар. Вышедший на замену игрок при помощи рикошета поразил чужие ворота на 84-й минуте и принес "синим" минимальную победу.
"Арсенал" — "Тоттенхэм" — 0:2 (0:1)
Голы: Сон 20, Алли 59.
"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Джака, Монреаль, Торрейра, Гендузи (Нкетиа 65), Мхитарян (Косьелни 45), Рэмси, Ивоби (Лакасетт 58), Обамеянг.
"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Алдервейрелд, Дэвис, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Алли, Моура (Кейн 58), Сон (Ламела 79).
Предупреждения: Гендузи, Джака — Алли.
"Челси" — "Борнмут" — 1:0 (0:0)
Гол: Азар 84.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Луис 81), Палмери, Ковачич, Фабрегас, Баркли (Аза 61), Виллиан (Педро 55), Жиру, Лофтус-Чик.
"Борнмут": Боруц, Стив Кук, Симпсон, Дэниэлс, Айб, Станислас (Фрэйзер 63), Брукс (Дефо 88), Аке, Рико, Уилсон, Муссе (Кинг 73).
Предупреждения: Фабрегас — Станислас, Симпсон.
20.12.2018 00:40
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Последние комментарии:
Арсенал проиграл, потому что играл резервом.
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Петухам сегодня было нужнее. Ну да пох. Приоритеты расставлены достаточно четко. ЛЧ самое главное, на хуетень не распыляемся, тем более состава второго такого нет просто к сожалению.
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Наколдовали для Челси - бешик))
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Посмотри конечно в каком состоянии будут тимы к полуфинальным играм, но сейчас шансы кажутся абсолютно равными. Радует, что первая игра пройдёт на Уэмбли, это даёт нам небольшое преимущество.
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Мда. Конечно Бёртон было бы волшебно. Но хоть не МС и то хорошо. С Челси по крайней мере примерно равные шансы.
(ответить)
Опять ебучий Сити жребу купил.
(ответить)
Manchester City will play Burton Albion (League One) in the Carabao Cup semi-finals.
ахахахаххаха
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Сити сайпали со своими фартовыми жребиями, ну сколько можно? Где ФА?
(ответить)
Сука, шпоры. Ну что ж, ок
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вообще пoх на этот турик, аля тому что щас реал играет клубный чемпионат мира
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Слили ненужный кубок, нах его
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долбоебики радуются КАЛу. ну кушайте кушайте))) а Клопп правильно его слил. Пример: вчерашняя выматывающая игра Щити. посмотрим теперь как они в субботу побегают...
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Камон Челси!
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Всё таки додавили Борнмут. Хотя перед игрой была чуйка, что вишни пройдут. Но, Азар есть Азар.
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Гермес вошел в пещеру
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Кто попадёт на Бертон, тот и выиграет КАЛ.
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жребуха полуфинала по идее же щас
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Гг под шконкой)
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19.12.2018 23:27 # удалить
narcot
19.12.2018 21:59 #
reams
состав Арсенала
https://sun9-18.userapi.com/c7004/v7004573/56681/1j-DJPGOBcs.jpg
без пеналей Сезонки даже против резерва Арсенала у петушни нет шансов
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Источник: http://fapl.ru/posts/67494/?c=1#c6773371
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(ответить)
Какой же ЛФК топарь.
Слились с ненужных кубков - которые затянули бы в ЛЕ.
КЛОП=IQ 200
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