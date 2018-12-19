Фабиньо: "Ничего не удивило меня в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что Премьер-Лига не стала для него никаким сюрпризом, хотя адаптироваться к новой обстановке ему все же пришлось.

Присоединившись к мерсисайдскому клубу из "Монако" еще в мае, Фабиньо был вынужден ждать своего первого старта до конца сентября. Первые недели сезона бразилец почти не имел игровой практики, но затем ситуация стала меняться.



В последнее время Фабиньо превратился в основного игрока "Ливерпуля", а в воскресенье против "Манчестер Юнайтед" отметился своей первой результативной передачей за "красных". Бразилец чувствует, что вошел в ритм, однако Премьер-Лига с самого начала не была для него никаким сюрпризом.



"Здесь играют в другом темпе, нежели я привык, но я вошел в ритм команды и подстроился под наш стиль игры. Я уже привык к роли, которую определил для меня тренер, и в этом отношении нет никаких проблем".



"Естественно, в первых матчах у меня не было автоматического взаимопонимания с остальной командой, поэтому мне пришлось работать чуть упорнее, чтобы понимать открывания других игроков, но теперь я соображаю быстрее".



"Ничего не удивило меня здесь. Когда я приехал сюда, то уже имел представление о Премьер-Лиге. Хотя, конечно, здесь другие требования к физической готовности и другая сложность каждого матча, независимо от того, играешь ты против команды сверху или снизу".



"Здесь каждый матч — серьезное испытание. Не могу вспомнить большого количества матчей, которые бы мы выиграли с огромным перевесом, и это говорит об уровне конкуренции".



"Именно этого я и ожидал, наблюдая за Премьер-Лигой по телевизору. Но когда ты сам играешь здесь, то можешь по-настоящему оценить, что это самая конкурентоспособная лига в мире и что этот чемпионат выиграть сложнее всего", — сообщил Фабиньо официальному веб-сайту "Ливерпуля".