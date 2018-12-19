"Мольде": "Сульшер ушел в МЮ в аренду"

Управляющий директор "Мольде" Эйстейн Нирланд сообщил, что его клуб всего лишь "отдал в аренду" "Манчестер Юнайтед" своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Уволив Жозе Моуриньо во вторник, уже спустя сутки "красные дьяволы" объявили, что обязанности главного тренера в остатке сезона будет исполнять легенда клуба Сульшер.



По словам Нирланда, все произошло очень быстро, и "Мольде" оказал всяческое содействие тому, чтобы Оле Гуннар отправился в командировку на "Олд Траффорд" до мая.



"Последние 24 часа получились очень насыщенными из-за звонков журналистов, а также "Манчестер Юнайтед". Мы договорились с "Манчестер Юнайтед" насчет аренды нашего главного тренера, и это особенная ситуация".



"Конечно, это весьма необычно. Когда Моуриньо был уволен, мы подумали, что Оле Гуннар Сульшер, возможно, будет упоминаться в качестве кандидата, но я и представить себе не мог, что исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" позвонит нам и попросит об аренде, так что это особенный день".



"Все прошло хорошо. Мы провели телефонные разговоры и согласовали условия. Мы проявили открытость и гибкость, позволив Оле занять эту позицию. Это станет вызовом для нас, потому что неделю назад он заключил трехлетний контракт, а теперь уходит в аренду. Но это огромная возможность для Оле Гуннара, и я вижу в этом позитив и для "Мольде".



"Манчестер Юнайтед" получит хорошего тренера, который позитивен и обладает хорошим настроем. Он улыбается в раздевалке, хорошо ведет себя с прессой, а на поле его команда играет в атакующий и привлекательный футбол. Надеюсь, все сложится хорошо для Оле Гуннара и для "Манчестер Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" — великий клуб, и это будет хороший опыт для нас. Если у нас, маленького клуба, будут хорошие отношения с "Манчестер Юнайтед", мы сможем научиться у них, как они ведут свои дела. Хорошие отношения с "Манчестер Юнайтед" — это всегда позитивно".



"Мы договорились о компенсации. Думаю, это справедливо, но я не могу раскрыть детали. Соглашение об аренде рассчитано до окончания сезона в середине мая, и мы ожидаем, что Оле вернется к нам в мае", — цитирует Нирланда Sky Sports.