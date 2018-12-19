"Мольде": "Сульшер ушел в МЮ в аренду"

Оле Гуннар Сульшер Управляющий директор "Мольде" Эйстейн Нирланд сообщил, что его клуб всего лишь "отдал в аренду" "Манчестер Юнайтед" своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Уволив Жозе Моуриньо во вторник, уже спустя сутки "красные дьяволы" объявили, что обязанности главного тренера в остатке сезона будет исполнять легенда клуба Сульшер.

По словам Нирланда, все произошло очень быстро, и "Мольде" оказал всяческое содействие тому, чтобы Оле Гуннар отправился в командировку на "Олд Траффорд" до мая.

"Последние 24 часа получились очень насыщенными из-за звонков журналистов, а также "Манчестер Юнайтед". Мы договорились с "Манчестер Юнайтед" насчет аренды нашего главного тренера, и это особенная ситуация".

"Конечно, это весьма необычно. Когда Моуриньо был уволен, мы подумали, что Оле Гуннар Сульшер, возможно, будет упоминаться в качестве кандидата, но я и представить себе не мог, что исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" позвонит нам и попросит об аренде, так что это особенный день".

"Все прошло хорошо. Мы провели телефонные разговоры и согласовали условия. Мы проявили открытость и гибкость, позволив Оле занять эту позицию. Это станет вызовом для нас, потому что неделю назад он заключил трехлетний контракт, а теперь уходит в аренду. Но это огромная возможность для Оле Гуннара, и я вижу в этом позитив и для "Мольде".

"Манчестер Юнайтед" получит хорошего тренера, который позитивен и обладает хорошим настроем. Он улыбается в раздевалке, хорошо ведет себя с прессой, а на поле его команда играет в атакующий и привлекательный футбол. Надеюсь, все сложится хорошо для Оле Гуннара и для "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" — великий клуб, и это будет хороший опыт для нас. Если у нас, маленького клуба, будут хорошие отношения с "Манчестер Юнайтед", мы сможем научиться у них, как они ведут свои дела. Хорошие отношения с "Манчестер Юнайтед" — это всегда позитивно".

"Мы договорились о компенсации. Думаю, это справедливо, но я не могу раскрыть детали. Соглашение об аренде рассчитано до окончания сезона в середине мая, и мы ожидаем, что Оле вернется к нам в мае", — цитирует Нирланда Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мольде, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. gio 19.12.2018 22:57 # gio
    В этом сезоне будет еще много боли и страданий

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  2. manutd-20champ 19.12.2018 22:44 # manutd-20champ
    хотелось бы закрыть глаза и очутиться в мае 2019

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  3. smokekush 19.12.2018 22:36 # smokekush
    Ну мольде в чемпе по количеству забитых мячей всех имеет, но пропускают много ждем яркого атакующего футбола

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  4. blackdreamer 19.12.2018 22:32 # blackdreamer
    обосреться еще хлеще
    думает мартышки маура типо покпы и лукаки будут слушать его
    нахуй он им уперся
    вертели они ценности клуба как санчес мю

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  5. fc-oil 19.12.2018 22:28 # fc-oil
    Можно спокойно выпускать вместо Мукаку и Санчоса. В результате забьет больше чем эти двое)))

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  6. mancunia-planet 19.12.2018 22:23 # mancunia-planet
    да какая разница, главное, чмауриньё ушёл. впереди прекрасное будущее

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  7. chebrec 19.12.2018 22:22 # chebrec
    Это что то новенькое

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  8. bes-ter 19.12.2018 22:20 # bes-ter
    Он же в Апл какой то кл3б уже тренеровал, короткий срок и провалился

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  9. van-der-slav 19.12.2018 22:10 # van-der-slav
    новый вид трансферов - аренды тренеров. ну это топ, мю задает новые тренды
    кстати я так и не понял почему все про сульшера думали. из бывших игроков мю, которые щас тренируют можно список огромный составить

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  10. electric 19.12.2018 22:00 # electric
    Лолита!

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