"Мольде": "Сульшер ушел в МЮ в аренду"
Управляющий директор "Мольде" Эйстейн Нирланд сообщил, что его клуб всего лишь "отдал в аренду" "Манчестер Юнайтед" своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Уволив Жозе Моуриньо во вторник, уже спустя сутки "красные дьяволы" объявили, что обязанности главного тренера в остатке сезона будет исполнять легенда клуба Сульшер.
По словам Нирланда, все произошло очень быстро, и "Мольде" оказал всяческое содействие тому, чтобы Оле Гуннар отправился в командировку на "Олд Траффорд" до мая.
"Последние 24 часа получились очень насыщенными из-за звонков журналистов, а также "Манчестер Юнайтед". Мы договорились с "Манчестер Юнайтед" насчет аренды нашего главного тренера, и это особенная ситуация".
"Конечно, это весьма необычно. Когда Моуриньо был уволен, мы подумали, что Оле Гуннар Сульшер, возможно, будет упоминаться в качестве кандидата, но я и представить себе не мог, что исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" позвонит нам и попросит об аренде, так что это особенный день".
"Все прошло хорошо. Мы провели телефонные разговоры и согласовали условия. Мы проявили открытость и гибкость, позволив Оле занять эту позицию. Это станет вызовом для нас, потому что неделю назад он заключил трехлетний контракт, а теперь уходит в аренду. Но это огромная возможность для Оле Гуннара, и я вижу в этом позитив и для "Мольде".
"Манчестер Юнайтед" получит хорошего тренера, который позитивен и обладает хорошим настроем. Он улыбается в раздевалке, хорошо ведет себя с прессой, а на поле его команда играет в атакующий и привлекательный футбол. Надеюсь, все сложится хорошо для Оле Гуннара и для "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" — великий клуб, и это будет хороший опыт для нас. Если у нас, маленького клуба, будут хорошие отношения с "Манчестер Юнайтед", мы сможем научиться у них, как они ведут свои дела. Хорошие отношения с "Манчестер Юнайтед" — это всегда позитивно".
"Мы договорились о компенсации. Думаю, это справедливо, но я не могу раскрыть детали. Соглашение об аренде рассчитано до окончания сезона в середине мая, и мы ожидаем, что Оле вернется к нам в мае", — цитирует Нирланда Sky Sports.
19.12.2018 22:00
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В этом сезоне будет еще много боли и страданий
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хотелось бы закрыть глаза и очутиться в мае 2019
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Ну мольде в чемпе по количеству забитых мячей всех имеет, но пропускают много ждем яркого атакующего футбола
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обосреться еще хлеще
думает мартышки маура типо покпы и лукаки будут слушать его
нахуй он им уперся
вертели они ценности клуба как санчес мю
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Можно спокойно выпускать вместо Мукаку и Санчоса. В результате забьет больше чем эти двое)))
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да какая разница, главное, чмауриньё ушёл. впереди прекрасное будущее
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Это что то новенькое
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Он же в Апл какой то кл3б уже тренеровал, короткий срок и провалился
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новый вид трансферов - аренды тренеров. ну это топ, мю задает новые тренды
кстати я так и не понял почему все про сульшера думали. из бывших игроков мю, которые щас тренируют можно список огромный составить
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Лолита!
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