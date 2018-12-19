Фаулер: "Поражение от "Ливерпуля" сделало увольнение Моуриньо неизбежным"

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер заявил, что та трусливая манера, в которой "Манчестер Юнайтед" проиграл на "Энфилде" в минувшее воскресенье, сделала увольнение Моуриньо "неизбежным".

В воскресном матче Премьер-Лиги "красные дьяволы" нанесли всего шесть ударов — против 36 у соперника. Также "Юнайтед" владел мячом лишь 35% времени, а после поражения 3:1 оказался уже в 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги.



По мнению Фаулера, Моуриньо просто не мог уцелеть после такого. Робби считает, что с помощью смены рулевого "Юнайтед" надеется добрать свои очки в период, который может стать определяющим для всего сезона.



"После того, каким образом "Юнайтед" играл на "Энфилде", его увольнение выглядело неизбежным. Я был шокирован, как много их игроков прятались от мяча".



"Выбор момента времени для этого решения интересен. Такое впечатление, что в понедельник руководство не планировало действовать немедленно. Но затем, полагаю, они взглянули на ближайший график матчей и почувствовали, что у них нет иного выбора".



"Это будут матчи, каждый из которых возможно выиграть. За исключением "Тоттенхэма", "Юнайтед" определенно может выиграть практически все свои 10 следующих матчей. Это делает данный отрезок важнейшим, и для меня совершенно очевидно, что у руководства не было никакой уверенности насчет того, что Моуриньо сохраняет контроль над командой".



"Новый человек поможет им встрепенуться. Если они выиграют восемь или девять из следующих 10 матчей, картина будет выглядеть совершенно иначе", — цитирует Фаулера Daily Mirror.