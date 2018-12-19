"Вест Хэм" собирается купить Гари Меделя

"Вест Хэм" заинтересован в приобретении чилийского защитника "Бешикташа" Гари Меделя.

Прошлым летом главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини значительно обновил облик лондонской команды с помощью трансферов и в январе продолжит это делать.



Как стало известно Sky Sports, "Вест Хэм" уже работает над приобретением Меделя и в ближайшие дни отправит делегацию в Стамбул, чтобы уладить все вопросы с коллегами из "Бешикташа".



Соотечественник Пеллегрини уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге за "Кардифф" для которого он стал рекордным приобретением в 2013 году. Купив Меделя у "Севильи" за 11 миллионов фунтов, на следующий год, после своего вылета в Чемпионшип, валлийский клуб продал Гари в "Интер" за 10 млн.



31-летний Медель обладает громадным опытом выступлений, в том числе на международном уровне. За сборную Чили Гари провел 114 матчей.



Еще одним январским новичком "Вест Хэма", как сообщает Evening Standard, должен стать Самир Насри, который сейчас находится на просмотре у "молотобойцев". После рецидива травма лодыжки Джека Уилшира шансы француза получить контракт до конца сезона резко возросли.