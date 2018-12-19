Антонио Конте заинтересован в работе с "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед".

Ранее днем "красные дьяволы" официально подтвердили, что шефство над первой командой до конца сезона возьмет легенда клуба с "Олд Траффорд" Оле Гуннар Сульшер.



Одновременно "Юнайтед" начинает искать нового постоянного рулевого, планируя произвести назначение после окончания сезона. По информации The Telegraph, целью номер один "дьяволов" является Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".



Среди фаворитов на долгосрочный контракт с "Юнайтед" букмекеры называют Почеттино, Зинедина Зидана и Сульшера. А четвертым в этом списке идет как раз Конте, который находится без работы после своего увольнения из "Челси" прошлым летом.



The Telegraph стало известно, что итальянский специалист находит привлекательной вакансию на "Олд Траффорд". Кроме того, Конте сохраняет связь с Англией — последние шесть месяцев Антонио поровну проводит время между Англией и Италией, а его дочь до сих пор посещает лондонскую школу.



Из других плюсов Конте можно отметить, что он является большим поклонником Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку, которых хотел видеть в "Челси", а также обладает опытом работы бок о бок со спортивным директором, который вскоре может появиться и в "Юнайтед".



Наконец, Конте показал себя себя тренером, способным добывать трофеи. За два года работы в "Челси" Антонио выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии.



Даже если с "Юнайтед" ничего не получится, Конте в любом случае планирует вернуться к тренерской работе в следующем сезоне.