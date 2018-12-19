Антонио Конте заинтересован в работе с "Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Антонио Конте Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед".

Ранее днем "красные дьяволы" официально подтвердили, что шефство над первой командой до конца сезона возьмет легенда клуба с "Олд Траффорд" Оле Гуннар Сульшер.

Одновременно "Юнайтед" начинает искать нового постоянного рулевого, планируя произвести назначение после окончания сезона. По информации The Telegraph, целью номер один "дьяволов" является Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Среди фаворитов на долгосрочный контракт с "Юнайтед" букмекеры называют Почеттино, Зинедина Зидана и Сульшера. А четвертым в этом списке идет как раз Конте, который находится без работы после своего увольнения из "Челси" прошлым летом.

The Telegraph стало известно, что итальянский специалист находит привлекательной вакансию на "Олд Траффорд". Кроме того, Конте сохраняет связь с Англией — последние шесть месяцев Антонио поровну проводит время между Англией и Италией, а его дочь до сих пор посещает лондонскую школу.

Из других плюсов Конте можно отметить, что он является большим поклонником Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку, которых хотел видеть в "Челси", а также обладает опытом работы бок о бок со спортивным директором, который вскоре может появиться и в "Юнайтед".

Наконец, Конте показал себя себя тренером, способным добывать трофеи. За два года работы в "Челси" Антонио выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии.

Даже если с "Юнайтед" ничего не получится, Конте в любом случае планирует вернуться к тренерской работе в следующем сезоне.


Метки Конте, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 16:55

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  1. chebrec 19.12.2018 17:54 # chebrec
    Ехехехехехехехе!!!

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  2. winnerd 19.12.2018 17:50 # winnerd
    да берите вы уже Ди Матео - поможет вам ЛЧ выиграть.хуле

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  3. alexomck 19.12.2018 17:35 # alexomck
    ееее бой, напишет смску Почбе и представит персонал, вместо новых игроков, на предсезонке.

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  4. carrick-16 19.12.2018 17:29 # carrick-16
    Маур 2.0

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  5. pauk 19.12.2018 17:24 # pauk
    Лучший вариант для Мю, на самом деле
    Челси/Юве были в середине таблицы, когда он их подобрал и сделал чемпионами.

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  6. van-der-slav 19.12.2018 17:23 # van-der-slav
    надеюсь такой варик даже не рассматривается

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  7. klementino 19.12.2018 17:18 # klementino
    Бомжы снова за королями подбирают

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  8. gjchancel 19.12.2018 17:11 # gjchancel
    МЮ подбирает за Челси - жесть !

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  9. ry-l 19.12.2018 17:02 # ry-l
    Ох и орео будет

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  10. raimbek1 19.12.2018 17:00 # raimbek1
    Когда-нибудь и Сарри дорастет до уровня МЮ

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