"Барселона" обратилась насчет Андреаса Кристенсена

"Челси" получил запрос от "Барселоны" насчет аренды защитника Андреаса Кристенсена на вторую половину сезона с последующим выкупом.

22-летний датчанин был основным игроком "синих" в прошлом сезоне при Антонио Конте, но после назначения Маурицио Сарри главным тренером крепко сел в запас и принял участие лишь в одном матче Премьер-Лиги.



Сейчас Кристенсен вынужден довольствоваться практикой в Лиге Европы и Кубке Лиги, и это ситуация не устраивает защитника, о чем он уже неоднократно говорил сам и через своего отца.



Как сообщает Evening Standard, интерес "Барселоны" к Андреасу обусловлен травмами Самюэля Умтити и Томаса Вермалена. Из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей, каталонский клуб не может сразу приобрести Кристенсена в январе, а потому обратился насчет аренды с обязательством по выкупу.



Издание подчеркивает, что Кристенсен является одним из нескольких вариантов, которые рассматривает "Барселона". Несмотря на свои проблемы в этом сезоне, Андреас остается одним из лучших молодых центральных защитников мира и оценивается более чем в 40 миллионов фунтов.



Также известно, что этот запрос был отклонен "синими". Сарри очень высоко ценит Кристенсена, хотя и не готов разлучить ради него Давида Луиса и Антонио Рюдигера, которые бессменно играют в центре обороны команды в этом сезоне Премьер-Лиги.