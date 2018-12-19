"Барселона" обратилась насчет Андреаса Кристенсена

Андреас Кристенсен "Челси" получил запрос от "Барселоны" насчет аренды защитника Андреаса Кристенсена на вторую половину сезона с последующим выкупом.

22-летний датчанин был основным игроком "синих" в прошлом сезоне при Антонио Конте, но после назначения Маурицио Сарри главным тренером крепко сел в запас и принял участие лишь в одном матче Премьер-Лиги.

Сейчас Кристенсен вынужден довольствоваться практикой в Лиге Европы и Кубке Лиги, и это ситуация не устраивает защитника, о чем он уже неоднократно говорил сам и через своего отца.

Как сообщает Evening Standard, интерес "Барселоны" к Андреасу обусловлен травмами Самюэля Умтити и Томаса Вермалена. Из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей, каталонский клуб не может сразу приобрести Кристенсена в январе, а потому обратился насчет аренды с обязательством по выкупу.

Издание подчеркивает, что Кристенсен является одним из нескольких вариантов, которые рассматривает "Барселона". Несмотря на свои проблемы в этом сезоне, Андреас остается одним из лучших молодых центральных защитников мира и оценивается более чем в 40 миллионов фунтов.

Также известно, что этот запрос был отклонен "синими". Сарри очень высоко ценит Кристенсена, хотя и не готов разлучить ради него Давида Луиса и Антонио Рюдигера, которые бессменно играют в центре обороны команды в этом сезоне Премьер-Лиги.


Метки Барселона, Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 16:35

Количество просмотров Просмотров: 916

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 19.12.2018 17:56 # chebrec
    И ни туда и ни сюда

    (ответить)

  2. alexomck 19.12.2018 17:40 # alexomck
    топ защитник, но привозила.

    (ответить)

  3. raimbek1 19.12.2018 17:02 # raimbek1
    Очередное днище продукт академии Чо?ЛС!

    (ответить)

  4. naby-keita 19.12.2018 16:51 # naby-keita
    Барселона которая в Сегунде играет?

    (ответить)

  5. silva77 19.12.2018 16:48 # silva77
    Первый раз слышу что есть такой игрок

    (ответить)

  6. chelsiukpro 19.12.2018 16:42 # chelsiukpro
    Думаю отдаите барсе эту привозилу. Уже небудет топа с этого парня! Головой плохо играет незабивает да и привозы постояные ....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: