Акции "Юнайтед" резко подорожали после увольнения Моуриньо

Инвесторы положительно воспринялись новость об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Акции клуба с "Олд Траффорд" на фондовой бирже Нью-Йорка взлетели в цене почти на 6 процентов.

Напомним, лишь четыре недели назад акции "Юнайтед" продемонстрировали резкое снижение, достигнув своего минимума с октября 2017.



А вот новость об увольнении Моуриньо была воспринята инвесторами положительно, и акции "дьяволов" стали стремительно расти в цене. За предыдущий торговый день стоимость одной ценной бумаги клуба увеличилась с 13.65 до 14.51 фунтов — почти на 6 процентов.



Таким образом, оценочная стоимость "Юнайтед" за день выросла примерно на 170 млн. фунтов, что с лихвой перекрывает ту внушительную компенсацию, которую заплатит клуб за досрочное прекращение контракта Моуриньо.