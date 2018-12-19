Акции "Юнайтед" резко подорожали после увольнения Моуриньо
Инвесторы положительно воспринялись новость об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Акции клуба с "Олд Траффорд" на фондовой бирже Нью-Йорка взлетели в цене почти на 6 процентов.
Напомним, лишь четыре недели назад акции "Юнайтед" продемонстрировали резкое снижение, достигнув своего минимума с октября 2017.
А вот новость об увольнении Моуриньо была воспринята инвесторами положительно, и акции "дьяволов" стали стремительно расти в цене. За предыдущий торговый день стоимость одной ценной бумаги клуба увеличилась с 13.65 до 14.51 фунтов — почти на 6 процентов.
Таким образом, оценочная стоимость "Юнайтед" за день выросла примерно на 170 млн. фунтов, что с лихвой перекрывает ту внушительную компенсацию, которую заплатит клуб за досрочное прекращение контракта Моуриньо.
19.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
Чпокба бы ещё слить обратно в Блюве
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Ржачная связь.
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Как купить акции мю?
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Таким образом, оценочная стоимость "Юнайтед" за день выросла примерно на 170 млн. фунтов, что с лихвой перекрывает ту внушительную компенсацию, которую заплатит клуб за досрочное прекращение контракта Моуриньо.
Ну вот что за бред? Во первых акции спокойно будут гулять туда-сюда каждый день а во вторых оценочная стоимость никак не покроет увольненте моура.
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сразу дела в гору
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