Акции "Юнайтед" резко подорожали после увольнения Моуриньо

Жозе Моуриньо Инвесторы положительно воспринялись новость об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Акции клуба с "Олд Траффорд" на фондовой бирже Нью-Йорка взлетели в цене почти на 6 процентов.

Напомним, лишь четыре недели назад акции "Юнайтед" продемонстрировали резкое снижение, достигнув своего минимума с октября 2017.

А вот новость об увольнении Моуриньо была воспринята инвесторами положительно, и акции "дьяволов" стали стремительно расти в цене. За предыдущий торговый день стоимость одной ценной бумаги клуба увеличилась с 13.65 до 14.51 фунтов — почти на 6 процентов.

Таким образом, оценочная стоимость "Юнайтед" за день выросла примерно на 170 млн. фунтов, что с лихвой перекрывает ту внушительную компенсацию, которую заплатит клуб за досрочное прекращение контракта Моуриньо.


Метки Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1303

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 19.12.2018 16:26 # mancunia-planet
    Чпокба бы ещё слить обратно в Блюве

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  2. akadam 19.12.2018 16:20 # akadam
    Ржачная связь.

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  3. gandalf 19.12.2018 16:16 # gandalf
    Как купить акции мю?

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  4. van-der-slav 19.12.2018 16:10 # van-der-slav
    Таким образом, оценочная стоимость "Юнайтед" за день выросла примерно на 170 млн. фунтов, что с лихвой перекрывает ту внушительную компенсацию, которую заплатит клуб за досрочное прекращение контракта Моуриньо.

    Ну вот что за бред? Во первых акции спокойно будут гулять туда-сюда каждый день а во вторых оценочная стоимость никак не покроет увольненте моура.

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  5. rap-woiska 19.12.2018 16:09 # rap-woiska
    сразу дела в гору

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