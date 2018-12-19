"Юнайтед" заплатит "Мольде" 1.8 млн. фунтов за Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Приглашение Оле Гуннара Сульшера из "Мольде" до конца сезона будет стоить "Манчестер Юнайтед" 1.8 миллионов фунтов.

Спустя сутки после увольнения Жозе Моуриньо "красные дьяволы" официально объявили, что исполнять обязанности главного тренера в остатке сезона будет Сульшер, бывший нападающий "Юнайтед".

Оле Гуннар лишь в этом месяце заключил новый контракт с "Мольде", но в этом контракте было условие, позволяющее ему беспрепятственно вернуться на "Олд Траффорд". Этим и объясняется, почему назначение Сульшера состоялось так быстро.

Как сообщает Daily Mirror, обезглавленный до конца сезона "Мольде" получит 1.8 млн. фунтов в качестве компенсации. А если затем "Юнайтед" решит оставить Сульшера, это принесет норвежскому клубу еще 8 млн.

Отметим, что подписание постоянного контракта с Сульшером не кажется таким невероятным. Букмекеры ставят Оле Гуннара на третье место среди фаворитов, сразу после Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана.

Помимо компенсации "Мольде" за приглашение Сульшера, "Юнайтед" также придется потратиться на выходное пособие для Моуриньо и, возможно, на отступные за приглашение нового постоянного рулевого. Таким образом, эти незапланированные траты могут стать большим ударом по финансам клуба.


Метки Манчестер Юнайтед, Мольде, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 15:00

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  1. chelsiukpro 19.12.2018 16:40 # chelsiukpro
    Руководство МЮ предуры еще здесь на бабки попали!!! Есть же свободных тренеров которые взялись бы до конца сезона тренеровать Маню. Вудворд должен покинут пост после Маура!

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  2. raimbek1 19.12.2018 16:14 # raimbek1
    Для МЮ это мелочи, важнее репутация клуба

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  3. fc-oil 19.12.2018 15:35 # fc-oil
    Продадут элитное дерево Хосе - Фелини и отобьют бабки))

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  4. naby-keita 19.12.2018 15:27 # naby-keita
    могут себе позволить

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  5. gerrard08 19.12.2018 15:15 # gerrard08
    этим лохам лишь бы всем башлять

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  6. vyrentz 19.12.2018 15:06 # vyrentz
    Проебы забыты,
    Колышется стад,
    И снова копыта
    Чертячьи стучат.
    И нет нам покоя,
    Терпи, но живи!
    Автобус, автобус,
    Автобус, автобус
    в чертячьей крови.

    В терпилу поверьте –
    И дело с концом.
    Да здравствуют струи,
    Что льют нам в лицо!
    И нет нам покоя,
    Терпи, но живи!
    Автобус, автобус,
    Автобус, автобус
    в чертячьей крови.

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  7. thegodfather 19.12.2018 15:01 # thegodfather
    Пхахахаха

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