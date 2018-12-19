"Юнайтед" заплатит "Мольде" 1.8 млн. фунтов за Сульшера

Приглашение Оле Гуннара Сульшера из "Мольде" до конца сезона будет стоить "Манчестер Юнайтед" 1.8 миллионов фунтов.

Спустя сутки после увольнения Жозе Моуриньо "красные дьяволы" официально объявили, что исполнять обязанности главного тренера в остатке сезона будет Сульшер, бывший нападающий "Юнайтед".



Оле Гуннар лишь в этом месяце заключил новый контракт с "Мольде", но в этом контракте было условие, позволяющее ему беспрепятственно вернуться на "Олд Траффорд". Этим и объясняется, почему назначение Сульшера состоялось так быстро.



Как сообщает Daily Mirror, обезглавленный до конца сезона "Мольде" получит 1.8 млн. фунтов в качестве компенсации. А если затем "Юнайтед" решит оставить Сульшера, это принесет норвежскому клубу еще 8 млн.



Отметим, что подписание постоянного контракта с Сульшером не кажется таким невероятным. Букмекеры ставят Оле Гуннара на третье место среди фаворитов, сразу после Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана.



Помимо компенсации "Мольде" за приглашение Сульшера, "Юнайтед" также придется потратиться на выходное пособие для Моуриньо и, возможно, на отступные за приглашение нового постоянного рулевого. Таким образом, эти незапланированные траты могут стать большим ударом по финансам клуба.