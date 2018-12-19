Эмери считает, что Почеттино следует отказать "Юнайтед"

Маурисио Почеттино и Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его коллеге Маурисио Почеттино будет лучше отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" и сохранить верность "Тоттенхэму".

Поручив команду до конца сезона Оле Гуннару Сульшеру и Майку Фелану, теперь боссы "Юнайтед" приступают к поискам нового постоянного рулевого. По слухам, целью номер один исполнительного директора "красных дьяволов" Эда Вудворда является как раз Почеттино.

Однако Эмери не видит причин для аргентинского специалиста оставлять "Тоттенхэм" в конце сезона, особенно когда "Юнайтед" находится ниже "шпор" в таблице Премьер-Лиги.

"Думаю, он очень счастлив в "Тоттенхэме". Думаю, он тренирует очень большую команду с очень большими игроками. Сейчас они выступают в Лиге Чемпионов, а также они находятся в лучшей позиции в Премьер-Лиге, чем "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, он великолепно трудится в "Тоттенхэме". Не знаю, есть ли у него мысли о смене клуба, но я смотрю на него и вижу очень большую преданность клубу, он обеспечивает "Тоттенхэму" хорошую игру и хорошую философию. "Тоттенхэм" значительно прибавил при нем", — цитирует Эмери The Independent.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Почеттино, Тоттенхэм, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1587

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Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 19.12.2018 15:02 # puhovik-vengera
    Одни Аристотели, Ницше и Канты среди тренеров епта

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  2. manutd-20champ 19.12.2018 14:31 # manutd-20champ
    завидует

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  3. recyjoed 19.12.2018 14:03 # recyjoed
    зато можно 2 года поработать и заработать 40 лямов!

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