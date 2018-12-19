Эмери считает, что Почеттино следует отказать "Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его коллеге Маурисио Почеттино будет лучше отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" и сохранить верность "Тоттенхэму".

Поручив команду до конца сезона Оле Гуннару Сульшеру и Майку Фелану, теперь боссы "Юнайтед" приступают к поискам нового постоянного рулевого. По слухам, целью номер один исполнительного директора "красных дьяволов" Эда Вудворда является как раз Почеттино.



Однако Эмери не видит причин для аргентинского специалиста оставлять "Тоттенхэм" в конце сезона, особенно когда "Юнайтед" находится ниже "шпор" в таблице Премьер-Лиги.



"Думаю, он очень счастлив в "Тоттенхэме". Думаю, он тренирует очень большую команду с очень большими игроками. Сейчас они выступают в Лиге Чемпионов, а также они находятся в лучшей позиции в Премьер-Лиге, чем "Манчестер Юнайтед".



"Думаю, он великолепно трудится в "Тоттенхэме". Не знаю, есть ли у него мысли о смене клуба, но я смотрю на него и вижу очень большую преданность клубу, он обеспечивает "Тоттенхэму" хорошую игру и хорошую философию. "Тоттенхэм" значительно прибавил при нем", — цитирует Эмери The Independent.