Каррагер призвал "Юнайтед" избавиться от Погба

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер призвал "Манчестер Юнайтед" избавиться от полузащитника Поля Погба, вслед за главным тренером Жозе Моуриньо.

Затянувшийся конфликт с Погба стал одной из основных причин, почему Моуриньо потерял контроль над раздевалкой и в итоге лишился работы на "Олд Траффорд". Своей провокационной записью в инстаграме Поль намекнул, что рад увольнению Жозе.



Каррагер считает, что теперь "красные дьяволы" обязаны столь же безжалостно поступить с самим Погба, который ужасно проводит этот сезон, а в последние недели даже перестал проходить в стартовый состав.



"Погба является символом этой команды "Юнайтед", а его не вовремя опубликованный пост в социальных сетях — случайно или намеренно — говорит об отсутствии связи между тренером и звездным игроком".



"Юнайтед" послал сильный сигнал, уволив Моуриньо. Теперь они должны занять столь же сильную позицию в отношении Погба и продать его, если получат соответствующее их ожиданиям предложение".



"Этот клуб больше не может зависеть от одного игрока, как не может зависеть от тренера. Погба может быть игроком топ-уровня, но он никогда не показывал этого в Англии, и есть много элитных европейских клубов, которые прекрасно обходятся без него", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.