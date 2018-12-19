Каррагер призвал "Юнайтед" избавиться от Погба

Поль Погба Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер призвал "Манчестер Юнайтед" избавиться от полузащитника Поля Погба, вслед за главным тренером Жозе Моуриньо.

Затянувшийся конфликт с Погба стал одной из основных причин, почему Моуриньо потерял контроль над раздевалкой и в итоге лишился работы на "Олд Траффорд". Своей провокационной записью в инстаграме Поль намекнул, что рад увольнению Жозе.

Каррагер считает, что теперь "красные дьяволы" обязаны столь же безжалостно поступить с самим Погба, который ужасно проводит этот сезон, а в последние недели даже перестал проходить в стартовый состав.

"Погба является символом этой команды "Юнайтед", а его не вовремя опубликованный пост в социальных сетях — случайно или намеренно — говорит об отсутствии связи между тренером и звездным игроком".

"Юнайтед" послал сильный сигнал, уволив Моуриньо. Теперь они должны занять столь же сильную позицию в отношении Погба и продать его, если получат соответствующее их ожиданиям предложение".

"Этот клуб больше не может зависеть от одного игрока, как не может зависеть от тренера. Погба может быть игроком топ-уровня, но он никогда не показывал этого в Англии, и есть много элитных европейских клубов, которые прекрасно обходятся без него", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 13:00

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  1. vyrentz 19.12.2018 13:26 # vyrentz
    Адекватным людям с самого начала было ясно, что этот клоун только вредит, как на поле, так и вне его. Он сможет играть лишь в команде, где его будут строить настоящие звёзды и личности, сам он, конечно, таковым не является.

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  2. gerrard08 19.12.2018 13:24 # gerrard08
    Карра, им пох что он педовка. Мю превращается из клуба с традициями в попсовую херню.

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  3. akadam 19.12.2018 13:17 # akadam
    Этот нигер явно потерял компас. От таких надо избавляться в любом коллективе.

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  4. frisby 19.12.2018 13:04 # frisby
    а што пАмойка когда то была Ылитным европейским клубом?

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  5. naby-keita 19.12.2018 13:00 # naby-keita
    Каррагер, хватит. и без тебя разобрутся)

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