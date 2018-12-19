"Юнайтед" подтвердил назначение Сульшера

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что обязанности главного тренера в остатке сезона 2018/19 будет исполнять Оле Гуннар Сульшер.

Ранее в декабре Сульшер заключил новый контракт с "Мольде", однако когда с "Олд Траффорд" поступил сигнал SOS, Оле Гуннар без колебаний бросился на выручку своему бывшему клубу.



В бытность игроком Сульшер выступал за "красных дьяволов" в период с 1996 по 2007 год. Норвежский нападающий провел 366 матчей и забил 126 голов, а когда повесил бутсы на гвоздь, некоторое время тренировал резервную команду "Юнайтед".



Дебют Оле Гуннара у руля "дьяволов" назначен на субботний матч против "Кардиффа" — другого бывшего клуба Сульшера. Норвежец в течение восьми месяцев тренировал "ласточек", с которыми вылетел из Премьер-Лиги, а затем поплатился за провальный старт сезона 2014/15 в Чемпионшипе.



Также важно отметить, что помогать Сульшеру будет Майк Фелан, который тоже выступал за "Юнайтед" как игрок, а затем ассистировал сэру Алексу Фергюсону. Дополнят тренерский штаб Оле Гуннара Майкл Кэррик и Киран Маккенна, которые трудились бок о бок с уволенным накануне Жозе Моуриньо.



"Манчестер Юнайтед" в моем сердце, и для меня великолепно вернуться в этой роли. Я предвкушаю работу с очень талантливым составом, которым мы обладаем, а также с персоналом и каждым в клубе", — сообщил Сульшер.



"Оле — наша клубная легенда с огромным опытом, на поле и на тренерском поприще. Его связь с "Манчестер Юнайтед" означает, что он живет и дышит этой культурой, и каждый в клубе рад его с Майком Феланом возвращению. Мы уверены, что они смогут сплотить игроков и болельщиков на вторую половину сезона", — заявил исполнительный директор МЮ Эд Вудворд.