"Юнайтед" подтвердил назначение Сульшера

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что обязанности главного тренера в остатке сезона 2018/19 будет исполнять Оле Гуннар Сульшер.

Ранее в декабре Сульшер заключил новый контракт с "Мольде", однако когда с "Олд Траффорд" поступил сигнал SOS, Оле Гуннар без колебаний бросился на выручку своему бывшему клубу.

В бытность игроком Сульшер выступал за "красных дьяволов" в период с 1996 по 2007 год. Норвежский нападающий провел 366 матчей и забил 126 голов, а когда повесил бутсы на гвоздь, некоторое время тренировал резервную команду "Юнайтед".

Дебют Оле Гуннара у руля "дьяволов" назначен на субботний матч против "Кардиффа" — другого бывшего клуба Сульшера. Норвежец в течение восьми месяцев тренировал "ласточек", с которыми вылетел из Премьер-Лиги, а затем поплатился за провальный старт сезона 2014/15 в Чемпионшипе.

Также важно отметить, что помогать Сульшеру будет Майк Фелан, который тоже выступал за "Юнайтед" как игрок, а затем ассистировал сэру Алексу Фергюсону. Дополнят тренерский штаб Оле Гуннара Майкл Кэррик и Киран Маккенна, которые трудились бок о бок с уволенным накануне Жозе Моуриньо.

"Манчестер Юнайтед" в моем сердце, и для меня великолепно вернуться в этой роли. Я предвкушаю работу с очень талантливым составом, которым мы обладаем, а также с персоналом и каждым в клубе", — сообщил Сульшер.

"Оле — наша клубная легенда с огромным опытом, на поле и на тренерском поприще. Его связь с "Манчестер Юнайтед" означает, что он живет и дышит этой культурой, и каждый в клубе рад его с Майком Феланом возвращению. Мы уверены, что они смогут сплотить игроков и болельщиков на вторую половину сезона", — заявил исполнительный директор МЮ Эд Вудворд.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Фелан

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 12:40

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 19.12.2018 13:28 # al-faarabi
    лучше бы каррику дали поработать дауны
    во первых узнали бы на что способен этот каррик, все таки смесь сафа, ван гала и моуриньо, из этих он возьмет лучшее полюбому
    во вторых это авторитет каррика
    в третьих мю ничего не потеряет с ним

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  2. akadam 19.12.2018 13:21 # akadam
    Хуже не должно быть. Но может быть.

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  3. narcot 19.12.2018 13:18 # narcot
    заходит скюм в бар обрыганов, а ему:"не туда ты зашёл, натурал"

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  4. moneymaker 19.12.2018 13:17 # moneymaker
    Ситуация 1в1 как в Челси. Андре Вилаш Боаша слилась раздевалка, хотя спец он бесспорный и выстроил команду с характером(просто Тери лемпарды суки) и назначили бывшего игрока ноунейма, который в принципе не тренер а только мотиватор. Фартанет ли мю в лч? Если будет кэф под 50, то 2$ можно ставить смело)

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  5. mancunia-planet 19.12.2018 13:16 # mancunia-planet
    А Вуди всё сделал чотко, в секунду вышвырнув портушлюшку на улицу - И тут сразу нашлось как обычно немало уёбков, знающих как надо работать и вести дела в самом доходном клубе мира. С праздником) йехуу

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  6. narcot 19.12.2018 13:15 # narcot
    почему не вылезают скюмы, нахваливая этого среднего игрочишку?

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  7. mancunia-planet 19.12.2018 13:13 # mancunia-planet
    Вэлкам! Это ахуенно в любом случае, т к даже смотреть на чмаура невозможно было. Ну и Фелан норм чё, с багажом знаний не помешает.
    Оле!

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  8. gunnerlove 19.12.2018 13:12 # gunnerlove
    Можно было и получше найти вариант
    Видимо Почеттино ждут

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  9. narcot 19.12.2018 13:10 # narcot
    сосульшер брал апл с кардиффом и лч с мальмё. топарик жуткий

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  10. ccchelsea 19.12.2018 13:04 # ccchelsea
    Самое тупое и бессмысленное назначение из всех возможных. Вудворд и в правду даун.

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  11. udaff 19.12.2018 13:03 # udaff
    Убийца с лицом младенца))) Рад приветствовать легенду! Велкам хоум, как говорится. Только особых надежд на него как на тренера пока не возлагаю. Но, тем не менее, приятно, что назначили своего человека.

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  12. quavo 19.12.2018 13:03 # quavo
    Вроде мягкотелый он. Так что хз

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  13. fc-oil 19.12.2018 13:01 # fc-oil
    Опять на замену

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  14. slash-lfc 19.12.2018 13:01 # slash-lfc
    Прикольный тип.

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  15. naby-keita 19.12.2018 12:58 # naby-keita
    эти грустные глаза ;-((

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  16. xiaomi 19.12.2018 12:53 # xiaomi
    А смысл?

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  17. chebrec 19.12.2018 12:53 # chebrec
    Опровергли уже

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  18. trojan 19.12.2018 12:51 # trojan
    Сууукаа, ну так же нельзя. Весь рабочий день на смарку
    Добро пожаловать домой!

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  19. januzaj00 19.12.2018 12:50 # januzaj00
    Верим

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  20. alexomck 19.12.2018 12:50 # alexomck
    сейчас бы величайшего тренера в истории на Солскьяера поменять))
    дятел Вуди - лучий!

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