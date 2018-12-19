"Юнайтед" подтвердил назначение Сульшера
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что обязанности главного тренера в остатке сезона 2018/19 будет исполнять Оле Гуннар Сульшер.
Ранее в декабре Сульшер заключил новый контракт с "Мольде", однако когда с "Олд Траффорд" поступил сигнал SOS, Оле Гуннар без колебаний бросился на выручку своему бывшему клубу.
В бытность игроком Сульшер выступал за "красных дьяволов" в период с 1996 по 2007 год. Норвежский нападающий провел 366 матчей и забил 126 голов, а когда повесил бутсы на гвоздь, некоторое время тренировал резервную команду "Юнайтед".
Дебют Оле Гуннара у руля "дьяволов" назначен на субботний матч против "Кардиффа" — другого бывшего клуба Сульшера. Норвежец в течение восьми месяцев тренировал "ласточек", с которыми вылетел из Премьер-Лиги, а затем поплатился за провальный старт сезона 2014/15 в Чемпионшипе.
Также важно отметить, что помогать Сульшеру будет Майк Фелан, который тоже выступал за "Юнайтед" как игрок, а затем ассистировал сэру Алексу Фергюсону. Дополнят тренерский штаб Оле Гуннара Майкл Кэррик и Киран Маккенна, которые трудились бок о бок с уволенным накануне Жозе Моуриньо.
"Манчестер Юнайтед" в моем сердце, и для меня великолепно вернуться в этой роли. Я предвкушаю работу с очень талантливым составом, которым мы обладаем, а также с персоналом и каждым в клубе", — сообщил Сульшер.
"Оле — наша клубная легенда с огромным опытом, на поле и на тренерском поприще. Его связь с "Манчестер Юнайтед" означает, что он живет и дышит этой культурой, и каждый в клубе рад его с Майком Феланом возвращению. Мы уверены, что они смогут сплотить игроков и болельщиков на вторую половину сезона", — заявил исполнительный директор МЮ Эд Вудворд.
19.12.2018 12:40
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Последние комментарии:
лучше бы каррику дали поработать дауны
во первых узнали бы на что способен этот каррик, все таки смесь сафа, ван гала и моуриньо, из этих он возьмет лучшее полюбому
во вторых это авторитет каррика
в третьих мю ничего не потеряет с ним
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Хуже не должно быть. Но может быть.
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заходит скюм в бар обрыганов, а ему:"не туда ты зашёл, натурал"
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Ситуация 1в1 как в Челси. Андре Вилаш Боаша слилась раздевалка, хотя спец он бесспорный и выстроил команду с характером(просто Тери лемпарды суки) и назначили бывшего игрока ноунейма, который в принципе не тренер а только мотиватор. Фартанет ли мю в лч? Если будет кэф под 50, то 2$ можно ставить смело)
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А Вуди всё сделал чотко, в секунду вышвырнув портушлюшку на улицу - И тут сразу нашлось как обычно немало уёбков, знающих как надо работать и вести дела в самом доходном клубе мира. С праздником) йехуу
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почему не вылезают скюмы, нахваливая этого среднего игрочишку?
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Вэлкам! Это ахуенно в любом случае, т к даже смотреть на чмаура невозможно было. Ну и Фелан норм чё, с багажом знаний не помешает.
Оле!
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Можно было и получше найти вариант
Видимо Почеттино ждут
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сосульшер брал апл с кардиффом и лч с мальмё. топарик жуткий
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Самое тупое и бессмысленное назначение из всех возможных. Вудворд и в правду даун.
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Убийца с лицом младенца))) Рад приветствовать легенду! Велкам хоум, как говорится. Только особых надежд на него как на тренера пока не возлагаю. Но, тем не менее, приятно, что назначили своего человека.
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Вроде мягкотелый он. Так что хз
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Опять на замену
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Прикольный тип.
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эти грустные глаза ;-((
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А смысл?
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Опровергли уже
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Сууукаа, ну так же нельзя. Весь рабочий день на смарку
Добро пожаловать домой!
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Верим
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сейчас бы величайшего тренера в истории на Солскьяера поменять))
дятел Вуди - лучий!
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