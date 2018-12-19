Экс-представитель Моуриньо раскритиковал Вудворда

Бывший представитель Жозе Моуриньо обрушился с критикой на исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда.

11 месяцев назад заключив с Моуриньо новый контракт, во вторник Вудворд решил, что Жозе больше не годится для того, чтобы тренировать "красных дьяволов".



Эладио Парамес, который уже несколько десятилетий дружит с Моуриньо, а ранее был его официальным представителем, считает, что в проблемах "Юнайтед" виноват вовсе не Жозе, а Вудворд, который показал себя плохим руководителем.



"Вот вам два примера той "великолепной" работы, которую они проделывают в "Манчестер Юнайтед".



"Если бы они вовремя продлили Маруана Феллайни, который приблизился к окончанию своего контракта, игрок обходился бы им в два раза дешевле, чем обходится сегодня. Мистер Эд Вудворд сделал его третьим самым высокооплачиваемым игроком во всей команде".



"То же самое происходит с Давидом Де Хеа, чей контракт можно было спокойно продлить год или два назад. Но теперь, когда его контракт приближается к своему концу, им придется выложить целое состояние, чтобы удержать его".



"Блестящая управленческая работа", — пишет Парамес в своей колонке в Record.