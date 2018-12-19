Экс-представитель Моуриньо раскритиковал Вудворда

Жозе Моуриньо Бывший представитель Жозе Моуриньо обрушился с критикой на исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда.

11 месяцев назад заключив с Моуриньо новый контракт, во вторник Вудворд решил, что Жозе больше не годится для того, чтобы тренировать "красных дьяволов".

Эладио Парамес, который уже несколько десятилетий дружит с Моуриньо, а ранее был его официальным представителем, считает, что в проблемах "Юнайтед" виноват вовсе не Жозе, а Вудворд, который показал себя плохим руководителем.

"Вот вам два примера той "великолепной" работы, которую они проделывают в "Манчестер Юнайтед".

"Если бы они вовремя продлили Маруана Феллайни, который приблизился к окончанию своего контракта, игрок обходился бы им в два раза дешевле, чем обходится сегодня. Мистер Эд Вудворд сделал его третьим самым высокооплачиваемым игроком во всей команде".

"То же самое происходит с Давидом Де Хеа, чей контракт можно было спокойно продлить год или два назад. Но теперь, когда его контракт приближается к своему концу, им придется выложить целое состояние, чтобы удержать его".

"Блестящая управленческая работа", — пишет Парамес в своей колонке в Record.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3109

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  1. superperez101 19.12.2018 13:19 # superperez101
    Долго еще будет эта канонада громыхать.
    Только до сих пор не могу определить жанр, это все трагедия, драма или комедия?

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  2. mancunia-planet 19.12.2018 13:00 # mancunia-planet
    пфф, учитель вылез

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  3. alexomck 19.12.2018 12:41 # alexomck
    дятлу Вуди осталось дешёвую подделку Моура, в лице Конте, назначить. будет полный вин тогда.

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  4. xah 19.12.2018 12:35 # xah
    Согласен с ним

    Этого пдора надо гнать нах

    Бестолковый руководитель

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  5. vyrentz 19.12.2018 12:34 # vyrentz
    Маруан Ахуиллаини, кто бы мог подумать. Я так понимаю, в Юнайтед самые бесполезные и бестолковые игроки получают самую большую зарплату.

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  6. fc-oil 19.12.2018 12:34 # fc-oil
    И как это относится к автобусному недофутболу Хосе?

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  7. aliabiev 19.12.2018 12:03 # aliabiev
    "Если бы они вовремя продлили Маруана Феллайни, который приблизился к окончанию своего контракта, игрок обходился бы им в два раза дешевле, чем обходится сегодня. Мистер Эд Вудворд сделал его третьим самым высокооплачиваемым игроком во всей команде"

    пздц, надеюсь летом его продадут

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