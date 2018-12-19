Экс-представитель Моуриньо раскритиковал Вудворда
Бывший представитель Жозе Моуриньо обрушился с критикой на исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда.
11 месяцев назад заключив с Моуриньо новый контракт, во вторник Вудворд решил, что Жозе больше не годится для того, чтобы тренировать "красных дьяволов".
Эладио Парамес, который уже несколько десятилетий дружит с Моуриньо, а ранее был его официальным представителем, считает, что в проблемах "Юнайтед" виноват вовсе не Жозе, а Вудворд, который показал себя плохим руководителем.
"Вот вам два примера той "великолепной" работы, которую они проделывают в "Манчестер Юнайтед".
"Если бы они вовремя продлили Маруана Феллайни, который приблизился к окончанию своего контракта, игрок обходился бы им в два раза дешевле, чем обходится сегодня. Мистер Эд Вудворд сделал его третьим самым высокооплачиваемым игроком во всей команде".
"То же самое происходит с Давидом Де Хеа, чей контракт можно было спокойно продлить год или два назад. Но теперь, когда его контракт приближается к своему концу, им придется выложить целое состояние, чтобы удержать его".
"Блестящая управленческая работа", — пишет Парамес в своей колонке в Record.
19.12.2018 12:00
Просмотров: 3109
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Долго еще будет эта канонада громыхать.
Только до сих пор не могу определить жанр, это все трагедия, драма или комедия?
(ответить)
пфф, учитель вылез
(ответить)
дятлу Вуди осталось дешёвую подделку Моура, в лице Конте, назначить. будет полный вин тогда.
(ответить)
Согласен с ним
Этого пдора надо гнать нах
Бестолковый руководитель
(ответить)
Маруан Ахуиллаини, кто бы мог подумать. Я так понимаю, в Юнайтед самые бесполезные и бестолковые игроки получают самую большую зарплату.
(ответить)
И как это относится к автобусному недофутболу Хосе?
(ответить)
"Если бы они вовремя продлили Маруана Феллайни, который приблизился к окончанию своего контракта, игрок обходился бы им в два раза дешевле, чем обходится сегодня. Мистер Эд Вудворд сделал его третьим самым высокооплачиваемым игроком во всей команде"
пздц, надеюсь летом его продадут
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий