Клопп больше сочувстувует тренерам из низших дивизионов, чем Моуриньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что испытывает большее сочувствие к теряющим работу тренерам из низших дивизионов, чем к Жозе Моуриньо.

Поражение 3:1 на "Энфилде" в воскресенье переполнило чашу терпения боссов "Манчестер Юнайтед", и накануне Моуриньо был уволен после двух с половиной лет работы.



Клопп весьма прагматично оценивает увольнение коллеги и считает, что Моуриньо всего лишь "понес ответственность" за результаты своей работы.



"Это не так, что я не сочувствую ему. Знаю, ему сложно как человеку, но если тренера увольняют на уровне Чемпионшипа или Лиги Один, это очень неприятный момент, потому что ты не знаешь, получит ли он новую работу. На нашем уровне иначе, и если Жозе этого захочет, через два дня у него будет новая работа, причем легко. Мы говорим о тренере действительно высокого уровня".



"Тем не менее, с личной точки зрения, я знаю, насколько он амбициозен, и я практически уверен, что он не воспринял свое увольнение легко. Он хотел быть успешен в "Юнайтед", и он был успешен, но все не сложилось так, как им хотелось. Если так бывает, ты должен понести ответственность. Такова наша работа, и я всегда об этом говорю. То же самое относится ко мне, и если какой-то клуб думает, что кто-нибудь другой сможет делать эту работу лучше, нужно производить замену уже сегодня".



"Не смотрите на последний матч. Если они думают, что кто-то может делать эту работу лучше, то замена оправдана и должна быть сделана без промедления. В нашей профессии это может дорого стоить клубам, и это единственная вещь, которая нас порой спасает в такой ситуации", — цитирует Клоппа The Guardian.