"Вулверхэмптон" может подписать Пепе

Бывший защитник "Реала" Пепе может присоединиться к "Вулверхэмптону" с возобновлением трансферного окна в январе.

На прошлой неделе Пепе покинул "Бешикташ". Предполагается, что зарплата 35-летнего защитника в 100 тысяч фунтов в неделю оказалась неподъемной ношей для турецкого клуба.



Теперь агент Жорже Мендеш пытается подыскать новое пристанище для своего клиента. По информации Daily Mail и португальского издания Record, таковым может стать клуб с "Молинью".



Как известно, Мендеш очень тесно сотрудничает с "волками", где сейчас выступает сразу несколько его клиентов. Наличие других португальских игроков и португальского тренера в лице Нуну Эшпириту Санту помогло бы Пепе легче пройти адаптацию в Премьер-Лиге.