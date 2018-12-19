"Вулверхэмптон" может подписать Пепе

Пепе Бывший защитник "Реала" Пепе может присоединиться к "Вулверхэмптону" с возобновлением трансферного окна в январе.

На прошлой неделе Пепе покинул "Бешикташ". Предполагается, что зарплата 35-летнего защитника в 100 тысяч фунтов в неделю оказалась неподъемной ношей для турецкого клуба.

Теперь агент Жорже Мендеш пытается подыскать новое пристанище для своего клиента. По информации Daily Mail и португальского издания Record, таковым может стать клуб с "Молинью".

Как известно, Мендеш очень тесно сотрудничает с "волками", где сейчас выступает сразу несколько его клиентов. Наличие других португальских игроков и португальского тренера в лице Нуну Эшпириту Санту помогло бы Пепе легче пройти адаптацию в Премьер-Лиге.


Метки Бешикташ, Вулверхэмптон, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 19.12.2018 09:51 # sausage
    Ещё этого уёбка в АПЛ не хватало. Надеюсь, не дадут ему спуска там.

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  2. vyrentz 19.12.2018 09:26 # vyrentz
    Че-то Моур в Реале вспомнился.
    Жозе - он как французский автомобиль, сам ездить на нем, с его геморами, не захочешь, но общее движение они собой хорошо дополняют, красивые все же.

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  3. naby-keita 19.12.2018 09:21 # naby-keita
    хотел чтоб он пришёл сразу в АПЛ после Реала. видимо судьба, хоть и поздновато
    велкам в АПЛ, Пепе

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