Джеймс Милнер сыграет правого защитника против "волков"

Вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер может сыграть правого защитника в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмпона" в пятницу вечером.

Напомним, Милнер получил небольшую мышечную травму в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" на прошлой неделе и в качестве меры предосторожности не сыграл с "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.



Против "красных дьяволов" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп также не мог рассчитывать на Трента Александер-Арнольда и Джо Гомеса, поэтому на позиции правого защитника расположился Натаниэль Клайн.



И хотя Клайн держался вполне достойно, это были его всего лишь третьи полные 90 минут с мая 2017. Естественно, снова сыграть уже в пятницу для Натаниэля было бы затруднительно.



К счастью для Клоппа, во вторник к полноценным тренировкам вернулся Милнер. Evening Standard ожидает, что именно 32-летний полузащитник, отыгравший почти весь сезон 2016/17 на позиции левого защитника, будет отправлен на правый фланг обороны против "волков".



"Просто в концовке матча с "Наполи" у меня возникло некоторое напряжение в задней поверхности бедра, и тренер принял решение, что я не сыграю с "Юнайтед". Было правильно не рисковать в воскресенье, и я надеюсь сыграть в следующем матче", — сообщил Милнер официальному веб-сайту "Ливерпуля".