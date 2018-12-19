Эдди Хау — цель номер один "Тоттенхэма" на случай ухода Почеттино

Маурисио Почеттино и Эдди Хау Наставник "Борнмута" Эдди Хау является целью номер один "Тоттенхэма" на случай расставания с Маурисио Почеттино.

Следующие несколько месяцев обещают быть предельно насыщенными слухами насчет будущего Почеттино, которого сватают и в "Реал", и в "Манчестер Юнайтед".

Комментируя увольнение Жозе Моуриньо из "Юнайтед" во вторник, Маурисио очень осторожно высказался относительно своих планов, лишь заверив, что в данный момент счастлив в "Тоттенхэме".

Интонации речей 46-летнего аргентинца вызывают определенную тревогу у "шпор", и президент лондонцев Даниэль Леви хочет быть готовым на случай, если в конце сезона Почеттино попросит отпустить его в клуб, располагающий совершенно другими ресурсами, нежели "Тоттенхэм".

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в идеале Леви надеется, что Почеттино сохранит верность "Тоттенхэму" и завершит процесс по превращению "шпор" в топ-клуб английского и европейского масштаба. Но если Маурисио захочет уйти, Даниэль потребует компенсацию около 40 миллионов фунтов.

Также Леви уже определил специалиста, наиболее схожего с Почеттино по стилю работы. Как и Маурисио, 41-летний Хау старается играть в привлекательный футбол и смело доверяет молодежи, предпочитая улучшать команду за счет тренировок, а не трансферов.


Метки Борнмут, Почеттино, Тоттенхэм, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. kolyandr 19.12.2018 07:56 # kolyandr
    40 лямов просить за тренера мдааа

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  2. letonred 19.12.2018 07:09 # letonred
    сможет ли покеттино управлять топ игроками?

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  3. aseneev 19.12.2018 07:08 # aseneev
    Кроенке надо было покупать шпор, они с Леви два сапога пара... че сказать скудны на трансфер, тфу....

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