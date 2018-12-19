Эдди Хау — цель номер один "Тоттенхэма" на случай ухода Почеттино

Наставник "Борнмута" Эдди Хау является целью номер один "Тоттенхэма" на случай расставания с Маурисио Почеттино.

Следующие несколько месяцев обещают быть предельно насыщенными слухами насчет будущего Почеттино, которого сватают и в "Реал", и в "Манчестер Юнайтед".



Комментируя увольнение Жозе Моуриньо из "Юнайтед" во вторник, Маурисио очень осторожно высказался относительно своих планов, лишь заверив, что в данный момент счастлив в "Тоттенхэме".



Интонации речей 46-летнего аргентинца вызывают определенную тревогу у "шпор", и президент лондонцев Даниэль Леви хочет быть готовым на случай, если в конце сезона Почеттино попросит отпустить его в клуб, располагающий совершенно другими ресурсами, нежели "Тоттенхэм".



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в идеале Леви надеется, что Почеттино сохранит верность "Тоттенхэму" и завершит процесс по превращению "шпор" в топ-клуб английского и европейского масштаба. Но если Маурисио захочет уйти, Даниэль потребует компенсацию около 40 миллионов фунтов.



Также Леви уже определил специалиста, наиболее схожего с Почеттино по стилю работы. Как и Маурисио, 41-летний Хау старается играть в привлекательный футбол и смело доверяет молодежи, предпочитая улучшать команду за счет тренировок, а не трансферов.