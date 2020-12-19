"Наполи" отказался продать Кулибали в МЮ за 95 миллионов фунтов

Калиду Кулибали Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что его клуб отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" в 95 миллионов фунтов о покупке центрального защитника Калиду Кулибали.

В период выступлений в Неаполе 27-летний Кулибали зарекомендовал себя одним из лучших игроков в мире на своей позиции. Калиду достаточно давно связывают с переездом в Премьер-Лигу и особенно — в "Юнайтед".

По слухам, в январе "красные дьяволы" собирались возобновить свой интерес к Кулибали, однако Де Лаурентис исключает продажу своей звезды посреди сезона.

"Жозе Моуриньо хотел его — мы отклонили их предложение в 95 миллионов фунтов. Сейчас его уход из "Наполи" невозможен", — сообщил Де Лаурентис Corriere del Mezzogiorno.


Метки Кулибали, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 06:00

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  1. antiterror 19.12.2018 06:34 # antiterror
    95 лямов за центрального защитника! Куда катится этот мир?

    (ответить)

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