Гвардиола: "Моуриньо скоро вернется"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не ожидает, что его коллега Жозе Моуриньо, накануне уволенный из "Манчестер Юнайтед", надолго останется без работы.

Отработав на "Олд Траффорд" два с половиной года, во вторник Моуриньо покинул тренерский мостик "красных дьяволов". В этом сезоне Жозе значительно подпортил свою репутацию, создавая негативную атмосферу в собственной команде, однако Гвардиола ожидает, что на специалиста такого уровня спрос будет высок.



"Я на его стороне. Мы, тренеры, чувствуем себя одиноко, когда дела не идут хорошо. Клубы приглашают нас ради побед, а когда ты не добиваешься побед, сами знаете, что происходит".



"Я всегда говорю, что я на стороне тренеров. Я прекрасно знаю, что они могут чувствовать, и я всегда готов их поддержать, потому что мы можем быть одиноки".



"Все давление — на наших плечах. Однако Жозе опытен, он отличный человек, он скоро вернется, и мы снова будем играть друг против друга", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.