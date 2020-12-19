"Юнайтед" случайно представил Сульшера как своего временщика

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" случайно представил Оле Гуннара Сульшера как временно исполняющего обязанности главного тренера.

Напомним, во вторник "красные дьяволы" объявили об увольнении Жозе Моуриньо, с которым лишь 11 месяцев назад был подписан новый контракт и который уходит с компенсацией порядка 24 миллионов фунтов.

После этого события Сульшер сразу же был возведен в статус фаворита на то, чтобы принять "Юнайтед" до конца сезона, несмотря на подписанный лишь в этом месяце новый контракт с "Мольде".

И вот во вторник вечером на веб-сайте "дьяволов" появилось видео со знаменитым голом Оле Гуннара в финале Лиги Чемпионов 1999 года.

"Нашим временным главным тренером становится Сульшер, 20 сезонов спустя после оформления требла с помощью того гола на "Ноу Камп", — гласит сопровождающий комментарий.

В данный момент эта страница удалена, однако ожидается, что подтверждение о назначении 45-летнего норвежца не заставит себя ждать. Помощником Сульшера, уверено издание Daily Mirror, станет Майк Фелан, ранее ассистировавший сэру Алексу Фергюсону на "Олд Траффорд".

Оле Гуннар Сульшер


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 02:15

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  1. sisyazavr 19.12.2018 02:48 # sisyazavr
    Ура, Хованский

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  2. eugene1309 19.12.2018 02:24 # eugene1309
    Не пойму, в чем смысл для Оле бросать "Мольде", и на несколько месяцев переходить в МЮ? Ясно же, что руководство будет ждать лета, и подписывать Почеттино. Если бы хотели Зидана, то подписали бы прямо сейчас, он все равно без работы. И не пришлось бы искать временного тренера.

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