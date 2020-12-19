"Юнайтед" случайно представил Сульшера как своего временщика

"Манчестер Юнайтед" случайно представил Оле Гуннара Сульшера как временно исполняющего обязанности главного тренера.

Напомним, во вторник "красные дьяволы" объявили об увольнении Жозе Моуриньо, с которым лишь 11 месяцев назад был подписан новый контракт и который уходит с компенсацией порядка 24 миллионов фунтов.



После этого события Сульшер сразу же был возведен в статус фаворита на то, чтобы принять "Юнайтед" до конца сезона, несмотря на подписанный лишь в этом месяце новый контракт с "Мольде".



И вот во вторник вечером на веб-сайте "дьяволов" появилось видео со знаменитым голом Оле Гуннара в финале Лиги Чемпионов 1999 года.



"Нашим временным главным тренером становится Сульшер, 20 сезонов спустя после оформления требла с помощью того гола на "Ноу Камп", — гласит сопровождающий комментарий.



В данный момент эта страница удалена, однако ожидается, что подтверждение о назначении 45-летнего норвежца не заставит себя ждать. Помощником Сульшера, уверено издание Daily Mirror, станет Майк Фелан, ранее ассистировавший сэру Алексу Фергюсону на "Олд Траффорд".



