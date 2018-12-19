"Сити" вышел в полуфинал Кубка Лиги

"Манчестер Сити" пробился в полуфинал Кубка Лиги, только в серии пенальти сломив сопротивление "Лестера".

Первый тайм матча на "Кинг Пауэр" получился не сильно богатым на события, если не считать быстрого гола в исполнени гостей. На 14-й минуте Кевин Де Брюйне финтом убрал в сторону Хамзу Чоудури, а затем нанес удар с дистанции в ближний угол ворот Данни Уорда — 0:1.



Во втором тайме "горожане" смогли предложить нечто большее, чем уверенный контроль мяча. Команда Хосепа Гвардиола принялась оказывать серьезное давление и создавать моменты, однако на 73-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Появившийся на замену у "лис" Марк Олбрайтон принял длинный заброс в штрафной, а вторым касанием расстрелял ворота — 1:1.



В остатке матча забить никому не удалось, поэтому судьба путевки в полуфинал турнира решилась только в серии пенальти, где нервы оказались крепче у игроков "Сити" (3:1).



Еще в одном матче "Бертон" из Лиги Один минимально переиграл на выезде представителя Чемпионшипа "Мидлсбро".



"Лестер" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:1) победа "Сити" по пенальти — 3:1



Голы: Олбрайтон 73 — Де Брюйне 14.



"Лестер": Уорд, Симпсон, Сеюнджю, Магуайр, Фукс, Иборра (Олбрайтон 61), Чоудури, Ндиди, Геззаль (Мэддисон 53), Ихеаначо (Перейра 81), Грей.



"Манчестер Сити": Мурич, Уолкер, Гарся, Отаменди, Зинченко, Де Бюйне (Гюндоган 71), Стоунс, Фоден, Махрез, Агуэро (Жезус 76), Диас (Стерлинг 66).



"Мидлсбро" — "Бертон" — 0:1 (0:0)



Гол: Хескет 48.