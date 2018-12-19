"Сити" вышел в полуфинал Кубка Лиги

Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" пробился в полуфинал Кубка Лиги, только в серии пенальти сломив сопротивление "Лестера".

Первый тайм матча на "Кинг Пауэр" получился не сильно богатым на события, если не считать быстрого гола в исполнени гостей. На 14-й минуте Кевин Де Брюйне финтом убрал в сторону Хамзу Чоудури, а затем нанес удар с дистанции в ближний угол ворот Данни Уорда — 0:1.

Во втором тайме "горожане" смогли предложить нечто большее, чем уверенный контроль мяча. Команда Хосепа Гвардиола принялась оказывать серьезное давление и создавать моменты, однако на 73-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Появившийся на замену у "лис" Марк Олбрайтон принял длинный заброс в штрафной, а вторым касанием расстрелял ворота — 1:1.

В остатке матча забить никому не удалось, поэтому судьба путевки в полуфинал турнира решилась только в серии пенальти, где нервы оказались крепче у игроков "Сити" (3:1).

Еще в одном матче "Бертон" из Лиги Один минимально переиграл на выезде представителя Чемпионшипа "Мидлсбро".

"Лестер" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:1) победа "Сити" по пенальти — 3:1

Голы: Олбрайтон 73 — Де Брюйне 14.

"Лестер": Уорд, Симпсон, Сеюнджю, Магуайр, Фукс, Иборра (Олбрайтон 61), Чоудури, Ндиди, Геззаль (Мэддисон 53), Ихеаначо (Перейра 81), Грей.

"Манчестер Сити": Мурич, Уолкер, Гарся, Отаменди, Зинченко, Де Бюйне (Гюндоган 71), Стоунс, Фоден, Махрез, Агуэро (Жезус 76), Диас (Стерлинг 66).

"Мидлсбро" — "Бертон" — 0:1 (0:0)

Гол: Хескет 48.


Метки Кубок Лиги, Лестер, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 00:50

Количество просмотров Просмотров: 530

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 19.12.2018 01:19 # chebrec
    Херасе 5 болел голубкофф

    (ответить)

  2. mancityman 19.12.2018 01:12 # mancityman
    Мурич красава, просто съел соперников своей хладнокровностью, Стерлядь сученок бесит своим пижонством и понтами, мудак в таких матчах должен показать пример для подражания и забивать, а не выебываться и парашютами пытаться бить, ну а так конечно :
    КОРОЛИ на Троне!
    лузерпуль на Страпоне !

    (ответить)

  3. mc-od 19.12.2018 01:08 # mc-od
    19.12.2018 00:57 # удалить
    mc-od

    Игра - изи, даже пенальти на расслабоне... Леол, думаю, все-таки влетит от Пепа... Мурич - красава, не ожидал...

    Так-то Зинченко совсем перестал расти, маленько зазвездился паря. Тупо гол на его совести, в пенальти реабилитировался хотя. В профилактических целях - 2 дня не давать хавать!

    Источник: http://fapl.ru/posts/67469/?c=1#c6772709

    (ответить)

  4. mancunia-planet 19.12.2018 01:07 # mancunia-planet
    ни хера се сколько тут болел голубых, муравейник

    (ответить)

  5. mancunia-planet 19.12.2018 01:06 # mancunia-planet
    дальше соперники всё серьёзнее

    (ответить)

  6. dannylucker 19.12.2018 01:00 # dannylucker
    Диаз походу на выход, ему ток в испании и играть. Финты, забеги на 30 км
    это все ток там прокатывает изи. Заебал он уже мяч терять постоянно, хотя я беру свои слова обратно, если это просто дикое желание забить.

    (ответить)

  7. silva77 19.12.2018 01:00 # silva77
    уахахахахаха
    Вот это прикольно не повезло
    https://twitter.com/s04_us/status/1074630576395706369

    (ответить)

  8. silva77 19.12.2018 00:53 # silva77
    А ЧЕ ИГРАЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ СОСТАВ? МАТЧ НЕ ВАЖНЫЙ ЧТОЛИ, А ТАК НОРМ ОБЫГРАТЬ БЫВШИХ ЧЕМПИОНОВ 17 ЛЕТНИМ КИПЕРОМ И КУЧА 16 18 ИГРОКАМИ, КАКИЕ ЖЕ ТОПАРИ РАСТЕТ У КОРОЛЕЙ!!!

    (ответить)

  9. dannylucker 19.12.2018 00:52 # dannylucker
    Мурич конечно затащил!!!!!

    (ответить)

  10. griezmann 19.12.2018 00:52 # griezmann
    КОРОЛИ !!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: