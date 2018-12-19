"Сити" вышел в полуфинал Кубка Лиги
"Манчестер Сити" пробился в полуфинал Кубка Лиги, только в серии пенальти сломив сопротивление "Лестера".
Первый тайм матча на "Кинг Пауэр" получился не сильно богатым на события, если не считать быстрого гола в исполнени гостей. На 14-й минуте Кевин Де Брюйне финтом убрал в сторону Хамзу Чоудури, а затем нанес удар с дистанции в ближний угол ворот Данни Уорда — 0:1.
Во втором тайме "горожане" смогли предложить нечто большее, чем уверенный контроль мяча. Команда Хосепа Гвардиола принялась оказывать серьезное давление и создавать моменты, однако на 73-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Появившийся на замену у "лис" Марк Олбрайтон принял длинный заброс в штрафной, а вторым касанием расстрелял ворота — 1:1.
В остатке матча забить никому не удалось, поэтому судьба путевки в полуфинал турнира решилась только в серии пенальти, где нервы оказались крепче у игроков "Сити" (3:1).
Еще в одном матче "Бертон" из Лиги Один минимально переиграл на выезде представителя Чемпионшипа "Мидлсбро".
"Лестер" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:1) победа "Сити" по пенальти — 3:1
Голы: Олбрайтон 73 — Де Брюйне 14.
"Лестер": Уорд, Симпсон, Сеюнджю, Магуайр, Фукс, Иборра (Олбрайтон 61), Чоудури, Ндиди, Геззаль (Мэддисон 53), Ихеаначо (Перейра 81), Грей.
"Манчестер Сити": Мурич, Уолкер, Гарся, Отаменди, Зинченко, Де Бюйне (Гюндоган 71), Стоунс, Фоден, Махрез, Агуэро (Жезус 76), Диас (Стерлинг 66).
"Мидлсбро" — "Бертон" — 0:1 (0:0)
Гол: Хескет 48.
19.12.2018 00:50
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Последние комментарии:
Херасе 5 болел голубкофф
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Мурич красава, просто съел соперников своей хладнокровностью, Стерлядь сученок бесит своим пижонством и понтами, мудак в таких матчах должен показать пример для подражания и забивать, а не выебываться и парашютами пытаться бить, ну а так конечно :
КОРОЛИ на Троне!
лузерпуль на Страпоне !
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19.12.2018 00:57 # удалить
mc-od
Игра - изи, даже пенальти на расслабоне... Леол, думаю, все-таки влетит от Пепа... Мурич - красава, не ожидал...
Так-то Зинченко совсем перестал расти, маленько зазвездился паря. Тупо гол на его совести, в пенальти реабилитировался хотя. В профилактических целях - 2 дня не давать хавать!
Источник: http://fapl.ru/posts/67469/?c=1#c6772709
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ни хера се сколько тут болел голубых, муравейник
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дальше соперники всё серьёзнее
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Диаз походу на выход, ему ток в испании и играть. Финты, забеги на 30 км
это все ток там прокатывает изи. Заебал он уже мяч терять постоянно, хотя я беру свои слова обратно, если это просто дикое желание забить.
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уахахахахаха
Вот это прикольно не повезло
https://twitter.com/s04_us/status/1074630576395706369
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А ЧЕ ИГРАЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ СОСТАВ? МАТЧ НЕ ВАЖНЫЙ ЧТОЛИ, А ТАК НОРМ ОБЫГРАТЬ БЫВШИХ ЧЕМПИОНОВ 17 ЛЕТНИМ КИПЕРОМ И КУЧА 16 18 ИГРОКАМИ, КАКИЕ ЖЕ ТОПАРИ РАСТЕТ У КОРОЛЕЙ!!!
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Мурич конечно затащил!!!!!
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КОРОЛИ !!!
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