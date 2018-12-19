Погба объяснил провокационную запись в инстаграме

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объяснил свое провокационное сообщение в инстаграме после увольнения главного тренера Жозе Моуриньо.

В первые четыре месяца этого сезона отношения между Погба и Моуриньо, которые и прежде не были идеальными, перешли в стадию открытого конфликта. В прямой и завуалированной манере игрок и тренер высказывали претензии друг другу.



В трех последних матчах Премьер-Лиги Погба был вынужден довольствоваться местом на лавке "красных дьяволов". Это стало следствием затяжного спада в игре Поля, терпение в отношении которого стало иссякать даже у фанатов.



Вскоре после официального заявления об уходе Моуриньо во вторник днем Погба опубликовал в инстаграме свою фотографию с хитрым прищуром.



"Придумайте название", — игриво подписал снимок 25-летний француз.



Столь провокационное сообщение вызвало обширное негодование, а экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл даже призвал Погба покинуть клуб вслед за Моуриньо. Очень скоро Поль был вынужден удалить фотографию из своего инстаграма.



Чуть позже Погба через компанию Adidas выступил с оправданием. Персональный спонсор полузащитника распространил заявление о том, что то фото было "запланированным маркетинговым постом".



