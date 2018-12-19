Погба объяснил провокационную запись в инстаграме
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объяснил свое провокационное сообщение в инстаграме после увольнения главного тренера Жозе Моуриньо.
В первые четыре месяца этого сезона отношения между Погба и Моуриньо, которые и прежде не были идеальными, перешли в стадию открытого конфликта. В прямой и завуалированной манере игрок и тренер высказывали претензии друг другу.
В трех последних матчах Премьер-Лиги Погба был вынужден довольствоваться местом на лавке "красных дьяволов". Это стало следствием затяжного спада в игре Поля, терпение в отношении которого стало иссякать даже у фанатов.
Вскоре после официального заявления об уходе Моуриньо во вторник днем Погба опубликовал в инстаграме свою фотографию с хитрым прищуром.
"Придумайте название", — игриво подписал снимок 25-летний француз.
Столь провокационное сообщение вызвало обширное негодование, а экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл даже призвал Погба покинуть клуб вслед за Моуриньо. Очень скоро Поль был вынужден удалить фотографию из своего инстаграма.
Чуть позже Погба через компанию Adidas выступил с оправданием. Персональный спонсор полузащитника распространил заявление о том, что то фото было "запланированным маркетинговым постом".
19.12.2018 00:05
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Главное случилось. А этого черномазого хуиплёта тоже скоро не будет в клубе.
Чмогба, аут!
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Что за хрень детский?
Я бы написал «Спасибо Жозе. Был рад что виделись иногда.» Ну что-то В этом духе.
Можно и грубее «Я горжусь, что стал самым дорогим черным рабом в истории».
Еще кучу можно вариантов наказать.
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С такой наглостью заявляют, что уже давно заготовили фотку к увольнению Маура ..никакого уважения ..надо его тоже из МЮ гнать
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Крыса
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Трейтор!!!
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