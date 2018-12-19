Погба объяснил провокационную запись в инстаграме

Поль Погба и Жозе Моуриньо Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объяснил свое провокационное сообщение в инстаграме после увольнения главного тренера Жозе Моуриньо.

В первые четыре месяца этого сезона отношения между Погба и Моуриньо, которые и прежде не были идеальными, перешли в стадию открытого конфликта. В прямой и завуалированной манере игрок и тренер высказывали претензии друг другу.

В трех последних матчах Премьер-Лиги Погба был вынужден довольствоваться местом на лавке "красных дьяволов". Это стало следствием затяжного спада в игре Поля, терпение в отношении которого стало иссякать даже у фанатов.

Вскоре после официального заявления об уходе Моуриньо во вторник днем Погба опубликовал в инстаграме свою фотографию с хитрым прищуром.

"Придумайте название", — игриво подписал снимок 25-летний француз.

Столь провокационное сообщение вызвало обширное негодование, а экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл даже призвал Погба покинуть клуб вслед за Моуриньо. Очень скоро Поль был вынужден удалить фотографию из своего инстаграма.

Чуть позже Погба через компанию Adidas выступил с оправданием. Персональный спонсор полузащитника распространил заявление о том, что то фото было "запланированным маркетинговым постом".

Инстаграм Поля Погба


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2018 00:05

Количество просмотров Просмотров: 2495

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  1. mancunia-planet 19.12.2018 00:41 # mancunia-planet
    Главное случилось. А этого черномазого хуиплёта тоже скоро не будет в клубе.
    Чмогба, аут!

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  2. scouser2005 19.12.2018 00:38 # scouser2005
    Что за хрень детский?
    Я бы написал «Спасибо Жозе. Был рад что виделись иногда.» Ну что-то В этом духе.
    Можно и грубее «Я горжусь, что стал самым дорогим черным рабом в истории».
    Еще кучу можно вариантов наказать.

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  3. aliluya-nn 19.12.2018 00:36 # aliluya-nn
    С такой наглостью заявляют, что уже давно заготовили фотку к увольнению Маура ..никакого уважения ..надо его тоже из МЮ гнать

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  4. mikkiynwa 19.12.2018 00:29 # mikkiynwa
    Крыса

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  5. chebrec 19.12.2018 00:11 # chebrec
    Трейтор!!!

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